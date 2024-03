Sénégal: Présidentielle du 24 mars - Plus de 7,3 millions sénégalais aux urnes pour choisir le successeur de Macky Sall

Aujourd'hui 24 Mars 2024 est jour de vote au Sénégal. Il s'agit du premier tour de la présidentielle qui met en compétition 19 candidats dont une femme. Ce sera la douzième depuis l'indépendance du pays en 1960. Environ 7,3 millions d'électeurs sont inscrits sur les 18 millions d'habitants auront donc à choisir parmis les 19 candidats le successeur de Macky Sall. Lors de la dernière présidentielle en 2019, ils étaient 6 683 043 électeurs inscrits dont 4 428 680 votants, selon les résultats officiels publiés par le Conseil constitutionnel.

Selon adakar.com, l'élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024 sera particulièrement surveillée par des missions d'observation aussi bien nationales qu'internationales. Près de 2500 observateurs seront en effet déployés sur l'ensemble du territoire national mais également à l'étranger pour surveiller la sincérité du vote. Selon les données fournies par le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, 81 dossiers de missions d'observation ont été reçus pour des demandes d'accréditation.

Dans les détails, il s'agit de 71 organisations et structures étrangères et de 10 organisations et structures nationales. Au total, ce seront 2 457 observateurs qui vont sillonner les centres et bureaux de vote à travers le pays. Le ministère de l'Intérieur a ainsi autorisé un total de 1 568 observateurs nationaux et 889 observateurs étrangers. Les observateurs de la présidentielle représentent des organisations de la société civile au plan national mais également des organisations internationales telles que la Cédéao, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la Francophonie ou encore l'Union européenne.

Abdoulaye Sylla, le président de la Cena invite les électeurs sénégalais à la sérénité non sans les inviter à se rendre « massivement aux urnes dimanche, votez dans la paix pour le candidat ou la candidate de votre choix »

« Citoyennes et citoyens du Sénégal, d'ici et de la diaspora, la Cena, partie prenante déterminante de l'élection présidentielle en tant qu'organe de contrôle et de supervision du processus, vous invite à étaler, une nouvelle fois, à la face du monde, votre maturité politique : rendez-vous massivement aux urnes dimanche, votez dans la paix pour le candidat ou la candidate de votre choix. Nous devons tous avoir foi aux institutions républicaines qui ont prouvé, plus d'une fois, leur impartialité », dit-il dans une tribune.