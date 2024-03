Cote d'Ivoire: Église catholique - Les chrétiens célèbrent les rameaux

Les chrétiens catholiques de Côte d’Ivoire à l’instar de ceux du monde entier, célèbrent ce dimanche 24 mars 2024 la fête commémorative des rameaux. Cette tradition, née à Jérusalem, au IVème siècle après Jésus Christ et a lieu tous les 6èmes dimanches de carême. C’est-à-dire une semaine avant la fête de Pâques.

La fête des rameaux selon le livre saint, commémore deux évènements à la fois. D’une part, l`entrée triomphale de Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule nombreuse qui déposait des vêtements sur son chemin et agitait des branches et des palmes en chantant : "Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui entre au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !".

La procession n’est pas un cortège funèbre, mais une marche victorieuse faite de gloire, d'honneur, de louange. La palme étant le symbole du triomphe et l’olivier signe de paix, sont agités avec joie.

D'autre part, le dimanche des rameaux commémore aussi la Passion (souffrance) du Christ et sa mort sur la croix. Sans oublier qu’il inaugure aussi la semaine sainte.

Selon les Évangiles (Jean 12, 12-15) et (Mathieu 21,1-9), Jésus est entré dans Jérusalem sur un âne. Ces deux évangiles racontent qu'à proximité de la fête de la Pâque juive, Jésus décide de faire une entrée solennelle à Jérusalem.

La coïncidence du Carême chrétien et le Ramadan cette année, sont une excellente occasion en Cote d’Ivoire particulièrement marquée par des actes de solidarité et de générosité avec des dons en ivres et non vivres envers les communautés catholique et musulmane.