Madagascar: Établissements de santé publics - Des projets d'électrification en partenariat avec la Banque mondiale

L'électrification des établissements de santé permettront d'améliorer la qualité des soins fournis aux citoyens, selon le MEH, le MINSANP et SEforALL qui oeuvrent ensemble dans cette démarche.

L'état des lieux et la feuille de route pour l'électrification des établissements publics de santé à Madagascar est désormais disponible. Un atelier de présentation du rapport s'est tenu le 21 mars dernier à l'Hôtel Carlton Anosy pour établir un rapport. Organisé conjointement par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), le ministère de la Santé Publique (MINSANP) et Sustainable Energy for All (SEforALL), avec la présence d'une trentaine de participants issus de divers secteurs. Cette étude, financée par le Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) et réalisée sous l'égide de SEforALL en collaboration avec les cabinets TTA/AIDES, a démarré en août 2023 sous la direction du MEH et du MINSANP. Les conclusions sont sans équivoque : en 2024, Madagascar compte 3 898 établissements de santé, dont la grande majorité, soit 2 976, sont des établissements publics. Parmi eux, les Centres de Santé de Base (CSB) et les Centres Hospitaliers de Référence de District (CHRD) représentent 76%.

Situation alarmante. Cependant, un problème majeur persiste : 75% des CSB, soit 2 120 établissements, ne disposent pas encore d'un accès fiable à l'électricité. La situation est critique, certains se contentant uniquement de réfrigérateurs solaires pour le stockage des vaccins. En revanche, il est réjouissant de constater que 99% des CHU et CHRD sont déjà électrifiés, bien que souvent de manière insuffisante en termes de qualité et de quantité d'électricité disponible. Pour remédier à cette situation, une feuille de route détaillée a été élaborée, offrant des pistes de réflexion et des recommandations sur les aspects techniques et les modèles d'affaires. De plus, un plan de mise en oeuvre progressif a été établi, visant à garantir un accès universel à l'électricité pour tous les établissements de santé d'ici 2030. Thierry Andriantsoa, Secrétaire général du MEH, a souligné l'importance de ce rapport, affirmant qu'il offre un aperçu clair des défis et des opportunités pour l'électrification des établissements de santé publics. Il a également annoncé que sur les 2 274 CSB à électrifier, 1 500 sont prévus d'être électrifiés d'ici 2026 grâce aux projets LEAD et DECIM de la Banque mondiale.