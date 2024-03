Afrique de l'Est: « Rapport mondial sur le bonheur » - Madagascar classé à la 123è place sur 143 pays

Le rideau tombe sur la réalité à Madagascar en ce qui concerne le bonheur de la population. Le pays est classé 20e à partir de la fin selon le rapport mondial sur le bonheur.

Il est où le bonheur, il est où ? Disait Christophe Maé dans sa chanson. Il est bien vrai que l'on est toujours à la recherche du bonheur et que l'on peut s'étaler sur des débats sans fin par rapport à ce qui fait le bonheur. En tout cas,le bonheur ne se trouve pas à Madagascar selon « World Hapiness Report » 2024 ou « rapport mondial sur le bonheur » . Compilé à partir de données provenant de plus de 140 pays , le World Hapiness Report est publié chaque année par Gallup, les Nations unies et l'Université d'Oxford. Madagascar se trouve au 123è rang sur 143 pays dans ce rapport si Finlande est couronné « pays le plus heureux du monde » pour la septième année consécutive. Sans grande surprise, c'est l'Afghanistan qui termine à la dernière place du classement.

SULes variables quantifiées dans le rapport sont le revenu (PIB par habitant), le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption. En Afrique, les personnes âgées de plus de 60 ans sont les plus heureuses à Maurice (28è rang dans le classement mondial), en Libye, en Algérie, en Guinée et en Afrique du Sud. Dans l'ensemble , les pays européens dominent le classement. En particulier, les pays nordiques-Finlande, Danemark, Islande, Suède et Norvège ont tous conservé une place dans le top 10.

Conjoncture. Il n'est nullement nécessaire de rappeler que Madagascar est bien loin de l'excellence dans ces différents domaines. Toutefois, ce rapport permet d'établir que le bonheur est absent, sinon rare, dans le pays. De nombreux efforts doivent être déployés, surtout dans le cadre socio-économique afin d'améliorer le bonheur de la population. En ce qui concerne la corruption, on peut noter le fait que Madagascar se trouve à la 145e place sur 180 pays avec un score de 25/100, selon l'indice de perception de la corruption (IPC) de la Transparency International Initiative Madagascar. C'est la position de Madagascar à l'IPC de l'année 2023. Dans un contexte où la population compose chaque jour avec des problèmes d'hygiène, d'insalubrité, d'insécurité, de malnutrition et de précarité, demander au premier venu s'il est heureux serait certainement déplacé. Les prix des biens de consommation et des denrées alimentaires étant en continuelle hausse, le taux de chômage grandissant au fil du temps, chaque jour est un parcours du combattant pour une population qui fait de son mieux pour survivre.