Madagascar: Enseignement de la langue japonaise - 30 étudiants à l'Université d'Antananarivo primés

Engouement des jeunes malgaches pour la langue japonaise.

C'est pour les encourager davantage à apprendre cette langue que Sumitomo Corporation offre chaque année des primes de mérite aux étudiants méritants du Département de la langue Japonaise de la faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antananarivo. Initiée en 2016, la bourse de Sumitomo Corporation est attribuée aux 30 étudiants méritants issus de la 1re année, 2e année et 3ème année des parcours malagasy-japonais et anglais-japonais de ce département.

« Apprendre une langue étrangère exige beaucoup de temps, d'efforts et de discipline. Je vous encourage à continuer dans cette voie . Nous espérons que ce prime représente plus qu'une motivation pour vous et vous encourage à poursuivre vos études universitaires », déclare Hideyuki Kawaura, Directeur général de Sumitomo Corporation lors de la cérémonie officielle de l'attribution des primes qui s'est tenue hier à l'Amphi 24 de cette Faculté.

A titre d'information, ces bourses MEXT (bourse du gouvernement du Japon) ont été décernées depuis 2016 après l'ouverture du parcours : bourse MEXT culture pour six étudiants et quatre sont déjà de retour, bourse MEXT undergraduate pour trois étudiants qui sont encore au Japon et idem pour la bourse MEXT graduate. Une étudiante qui a reçu une bourse privée y est également.