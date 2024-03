Madagascar: Football / Match amical - Victoire des Barea 1 but à 0 face aux Burundais

Les Barea de Madagascar ont remporté leur premier match sur un score de 1 but à 0 face aux Hirondelles du Burundi, hier, dans le cadre de la fenêtre FIFA.

L'équipe nationale malgache de football, les Barea, a remporté une victoire serrée face aux Hirondelles du Burundi lors du premier match amical de la fenêtre FIFA. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le capitaine des Barea, Rayan Raveloson, à la 19e minute de jeu. Le but est survenu après un bel enchaînement d'une-deux sur l'aile gauche, suivi d'une remise précise de Rojo Be pour Rayan Raveloson, qui a conclu d'une superbe frappe à la limite de la surface, trouvant le chemin des filets malgré l'effort du gardien burundais Matteo Nkurunziza.

Le match a été hautement disputé, avec les deux équipes se donnant à fond malgré le caractère amical de la rencontre. Les Barea ont eu une autre occasion de marquer à la 35e minute, mais le tir de Tendry Mattaniah a été sauvé par la défense burundaise. En seconde période, les Hirondelles exercent une pression sur les Barea, mais n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets, malgré quelques occasions.

Le coach des Barea, Rôrô Rakotondrabe, a exprimé une certaine satisfaction avec la victoire, mais a noté des aspects à améliorer, notamment la gestion des occasions de but et la cohésion défensive. L'entraîneur de l'équipe du Burundi, Etienne Ndayiragije, a salué la performance de l'équipe malgache tout en reconnaissant les lacunes de son équipe en termes de réalisme et d'automatisme. Dans l'autre match de la journée, le Rwanda et le Botswana ont fait match nul 0-0.

Les Barea de Madagascar disputeront un autre match dans le cadre de ce tournoi amical international contre les Guêpes du Rwanda, ce lundi à 16 heures. Rôrô Rakotondrabe prévoit d'apporter des ajustements tactiques pour ce prochain match, notamment en ce qui concerne la cohésion défensive. Dans l'autre rencontre, les Botswanais se mesureront avec les Burundais à 13 heures, à Mahamasina. Ce tournoi amical international revêt une importance particulière pour Madagascar, étant donné qu'il s'agit de la première fois que le pays accueille un tel événement pendant la fenêtre FIFA. Cela témoigne de la montée en puissance du football malgache sur la scène internationale.