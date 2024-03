Madagascar: 13es Jeux africains-Athlétisme - Madagascar rentre avec une médaille d'argent

Claudine Nomenjanahary n'est pas montée sur le podium hier en finale du 200 m.

L'athlétisme clôt la participation des athlètes malgaches aux 13esJeux africains d'Accra. Claudine Nomenjanahary, qui est engagée à la finale du 200 m, hier, sur la piste bleue du stade de l'Université d'Accra, a terminé à la 6e place. La pensionnaire du centre de développement d'athlétisme de Dakar a été créditée d'un chrono de 23 sec 83. Elle a pu améliorer son temps lors de la demi-finale en 23 sec 97. Avec son de temps de départ pour la finale, elle a hérité du couloir 8.

La course a été remportée par la Gambienne, Gina Mariam en signant un temps de 23 sec 13 devant la Nigériane, Olajide en 23 sec 18 et la Congolaise, Akamabi Ngoye en 23 sec 42. Dans la course du 100 m, Claudine finit 4e. Pour l'épreuve du saut en longueur, Florentine Razanamandroso a terminé 8e de la finale. Elle a réalisé un saut de 5 m 92. La médaille d'or a été remportée par la Nigériane, Ese Brume avec un saut de 6 m 92, l'argent est revenu à la Burkinabé, Koala Marthe avec 6 m 81 et Prestina Ochonogoravec 6 m 67.L'athlétisme malgache rentre avec une seule médaille d'argent aux Jeux africain d'Accra. « Je suis heureux qu'à cette période de l'année, j'ai eu de tel résultat.

La médaille d'argent de Sidonie n'est pas rien face à la recordwoman du 100 m haies, une belle finale du 100 m pour Claudine où elle a raté de peu sur une millième de seconde la médaille de bronze, et une belle course en finale du 200 m, cela laisse présager de bonnes choses dans deux à trois mois. Les athlètes malgaches sont exemplaires, ils sont à l'écoute et très assidus et c'est la raison de cette amélioration de la performance de Sidonie chaque année. Je suis optimiste pour la carrière de Sidonie et elle est en train de titiller le record de Rosa », a expliqué Alain Smail, coach de l'équipe malgache. Après les Jeux africains, les athlètes ont les yeux rivés sur les Championnats d'Afrique au Cameroun pour réaliser les minimas des Jeux Olympique de Paris 2024.