Madagascar: Réparation de la route principale reliant deux quartiers de la commune Ankadikely Ifaly

Dans le cadre de la politique RSE de l'entreprise, ACTUAL TEXTILES a investi des ressources pour la réparation de la route reliant le fokontany d'Ambohipanja et celui d'Antanandrano. La route en question est une route secondaire qui difficile à utiliser pour les automobilistes et même les piétons. Celle-ci a tendance à devenir boueuse et glissante durant les saisons pluviales.

Cette contribution peut avoir de nombreux avantages pour les riverains des deux quartiers, la commune d'Ankadikely et les entreprises se situant aux alentours. Par exemple, cette route peut desservir des zones qui ne sont pas accessibles depuis les routes principales, ce qui augmenterait la valeur de la commune Ankadikely Ilafy. La réparation de cette route permet de faciliter l'accès aux usagers et réduit également le risque d'accident et l'insécurité du quartier.

« Cette action témoigne de l'engagement de la société et de la direction dans le développement du quartier. Cet investissement a de nombreux impacts sur le quotidien des habitants des quartiers environnants », a déclaré la direction générale d'ACTUAL TEXTILES, Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE.