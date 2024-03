Madagascar: Earth Hour 2024 - Acte symbolique en faveur de la planète et de la lutte contre le réchauffement climatique

60 minutes à consacrer à la protection de la nature à travers des actes symboliques et des activités d'information et de sensibilisation. L'initiative de WWF, il y a 17 ans de cela, n'a pas tardé à obtenir une adhésion mondiale, dont à Madagascar.

C'est une mobilisation à l'échelle planétaire en faveur de la protection de la nature et pour la lutte contre le réchauffement climatique : Earth Hour, Une heure pour la Terre, se traduisant par des actes symboliques pour la planète. A Madagascar, Earth Hour sera célébrée ce jour, 23 mars 2024, à l'Ecole Sacré Coeur Antanimena (ESCA) à travers une série d'activités menées notamment par des jeunes : ateliers de fabrication de savon écologique et de filtre à eau ; projections de films et concours de débat menées par les jeunes de Namako ny Tany, ainsi qu'une scène ouverte où des élèves de l'ESCA révèleront leurs talents en théâtre, poésie, slam, danse, et l'élection des « Miss et Mister écolo ». Dès 9 heures, ce jour, le public pourra visiter les stands où les jeunes exposeront les fruits de leurs initiatives pour la protection de la nature.

Extinction symbolique des lumières. Dans divers pays et grandes villes du monde, Earth Hour sera marquée, comme chaque année, par une grande mobilisation pour la planète. Initiée par WWF en 2007, est la plus grande mobilisation annuelle pour la planète qui se manifeste par l'extinction symbolique des lumières pendant 60 minutes chez des millions de personnes et sur les monuments emblématiques et bâtiments officiels dans diverses villes du monde. En France, à titre d'exemple, les monuments et sites comme la Tour Eiffel, le musée du Louvre, le Panthéon, l'Hôtel de ville et les mairies d'arrondissement, le Parc des Princes, ou encore la Place de la Concorde, Notre Dame de Paris, seront plongés dans le noir, ce jour, pendant 60 minutes. De nombreux influenceurs et les médias sont mis à contribution dans la sensibilisation du public pour sensibiliser leurs followers sur l'impact de leur mode de vie sur l'environnement.

« En mode coupure ». A Madagascar, ce geste d'extinction des lumières pendant une heure est toutefois diversement perçu au sein de la population dans la mesure où l'électricité est déjà « en mode coupure » toute l'année avec les délestages électriques et autres coupures de courant pour cause de panne technique, de dysfonctionnements divers ou de perturbations dans les approvisionnements en carburants des centrales thermiques. Les consommateurs s'estiment, de ce fait, déjà en parfaits contributeurs dans ces actes symboliques d'extinction des lumières !

Quoi qu'il en soit, les diverses initiatives entrant dans le cadre de Earth Hour ont comme principal objectif de protéger la planète et de lutter contre le réchauffement climatique à travers des actions concrètes, symboliques, certes, mais appelées à susciter une prise de conscience.