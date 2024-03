Afrique: Padel-Orange MPPTour 250 - Un prix de 800 000 Ar au vainqueur

L'Orange MPPTour 250, considéré comme le tournoi le plus prestigieux du circuit, se déroule ce week-end à l'Urban Futsal Andraharo.

Avec la participation de 16 équipes masculines et 11 équipes féminines, cet événement est un rendez-vous majeur pour les adeptes du sport. Ce tournoi offre aux équipes la possibilité de remporter jusqu'à 250 points, ce qui peut considérablement influencer leur classement global dans le circuit. Les équipes ayant accumulé le plus grand nombre de points auront une priorité lors de l'inscription, ce qui ajoute une dimension compétitive supplémentaire à l'événement. La participation à ce tournoi reste une opportunité inestimable pour les équipes désireuses de se démarquer et de progresser dans le classement MPPTour Orange.

« Ce qui fait la magie de ce tournoi, c'est qu'on a de nouveaux participants qui, certes, n'ont pas fait les tournois auparavant, mais qui intègrent le tableau et qui ont à coeur de vraiment performer », du représentant du club Atema. « Cette édition de l'Orange MPPTour promet d'être spéciale, avec la diversité des participants, leur combativité et une ambiance conviviale qui anime chaque match », explique Gary Ah-waye co-organisateur du tournoi. Des favoris se dégagent déjà, avec Stéphane et Landry qui sont les grands favoris chez les hommes, car Stéphane, à lui seul, compte trois victoires au 250 depuis la création du MPPT.

Chez les dames, les soeurs Robinson sont favorites, mais elles devront affronter des adversaires coriaces, notamment Jenny et Prisca dès la phase de groupe. L'Orange MPPTour 250 offre également des récompenses significatives, avec un prix de 800 000 Ar pour l'équipe gagnante et 200 000 Ar pour les finalistes. « En somme, le Orange MPPTour 250 est un événement incontournable pour les cadors du circuit ainsi que pour les amateurs, offrant à la fois du spectacle et une expérience conviviale. C'est l'occasion idéale pour les spectateurs de découvrir le padel à Madagascar et de voir les meilleurs joueurs en action », a-t-il ajouté.