Sénégal: Présidentielle-Ramadan - Au voleur !

Hier , Tata se plaignait de la raréfaction de meetings géants durant toute la campagne électorale, pour booster son petit commerce.

Elle allait se rattraper en ce vendredi jour de clôture de la campagne, vu que tous les candidats rappliqueraient à Dakar. Qui rassemblerait plus de monde dans un stade aura le sentiment que même les curieux de tous les spectacles de rues et les sans cartes d'identité agglutinés au pied de l'estrade voteront pour lui. C'est réjouissant de voir la foule à ses pieds. Ce qui intéressait Tata, c'etait la foule de clients et non le discours des porteurs de baguette magique et de vendeurs de perlimpinpin.

Ces meetings sont une aubaine pour Tata. Elle avait conçu des beignets fourrés de dattes, du nectar de datte, un cocktail de solom-gingembre, des cakes à la farine d'acajou, ce dernier était sa botte secrète, une innovation qu'elle gardait jalousement. Mais, il n'y avait pas que du sucré. Le salé était bien présent. Se souvenant de ses origines peules, elle avait conçu différents types de fromages végétaux : Festa de tofu à la menthe, au moringa, crème fromagère aux noix de cajou. C'est que Tata à la bosse de l'inventeur. Sa tournée des meetings était plus que fructueuse. Mais, il lui restait le dernier et mal lui en a pris. Son ceinturon où elle avait camouflé ses gains avait disparu dans un semblant de bousculade. Et Tata de remonter la foule, hurlant : « République de voleurs. République de voleurs » Personne ne daigna reprendre ses cris.