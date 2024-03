Madagascar: Législatives - Des candidats se démarquent

À l'approche de la date d'ouverture officielle du dépôt des candidatures aux élections législatives à Madagascar, le 29 mai, des candidats se démarquent.

Tandis que les ramdams électoraux commencent à se faire entendre, des postulants aux législatives s'investissent dans de larges opérations de séduction et de charme des électeurs.

À Antsiranana, comme ailleurs, les manoeuvres politiques se sont multipliées ces dernières semaines. Certains prennent de l'avance par rapport aux autres. D'autres s'investissent corps et âme dans leur pré-campagne, sans attendre l'investiture de leur parti. Ceci se traduit à travers leurs apparitions publiques et surtout sur leurs comptes dans les réseaux sociaux... Ils se font remarquer dans les actions sociales pour être en contact direct avec la population cible en distribuant du matériel et des produits de première nécessité...

Tout a débuté par un clin d'oeil des postulants sur les milliers de femmes qui ont défilé lors de la célébration de la Journée internationale des femmes, pendant laquelle ils ont investi dans l'achat de leurs uniformes et de leurs repas. Et durant ce mois de Ramadan, des partis politiques rivalisent dans la distribution de nourriture « iftar » aux familles nécessiteuses...

En somme, ils se voient déjà comme le porte-étendard de leur parti ou plateforme respectif, alors que la réalité semble être tout autre. Par cette attitude, ils risquent de disperser les électeurs ou de provoquer des désaccords et disputes, voire la division, au sein de leur parti respectif.

%

Ainsi, si les deux actuels députés élus à Antsiranana, sous la couleur Orange, ne cachent plus leurs intentions de se représenter à ce scrutin, d'autres candidats potentiels se sont aussi exprimés à ce sujet. Citons, entre autres, la présidente de l'association Diego Miray (Upar) et l'ancien préfet d'Antsiranana, à titre indépendant.

Choix divergents

À Nosy Be, des candidats potentiels se profilent à l'horizon, à l'instar de l'ancien député HVM, François Arosy, alias François La Banane. Cette fois, celui-ci a renoncé à son ancien parti et penche vers la plateforme présidentielle. Selon ses proches, ce jour, il va annoncer sa candidature à l'Hôtel de la mer. Mais il y a déjà d'autres postulants, tels Daodo Ntsay (Upar), actuel chef de service des Impôts, ainsi que le poulain des militants TGV locaux, Franco Kasimo. Son nom circule aussi dans la ville de Nosy Be.

À Ambanja, le député Sirtis Darkaoui (indépendant) est inamovible. Pour l'instant, il est le seul candidat potentiel. Il serait difficile pour d'autres candidats de le vaincre, car durant son mandat, il a accompli beaucoup d'oeuvres sociales.

Dans le district d'Antsiranana-II, le député Dr Raymond, ancien vice-ministre de l'Élevage, et son second, Herman Dahy, de l'association Tsarajoro, n'ont pas manqué d'afficher leur ambition de participer aux élections. Et à Ambilobe, cette fois, le district aura deux députés à élire comme à l'époque du Pr Albert Zafy. Il est certain que le député Bruno Assimo du TGV y retourne et tentera de conserver sa circonscription.

Pour le moment, les candidats des coalitions « Firaisankina » et « Kôlektifa » ne se sont pas encore manifestés. Il semblerait d'ailleurs que le choix soit difficile, particulièrement avec la coalition des partis de soutien au président Andry Rajoelina. Des discordes ont été constatées dans certaines circonscriptions.