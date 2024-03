Madagascar: 29 mars 1947 - Coup d'envoi des commémorations

La cérémonie officielle marquant le début des événements commémoratifs du 29 mars 1947 s'est tenue hier. Il s'agit d'un devoir de mémoire visant à éveiller collectivement la conscience patriotique en ce 21e siècle.

Le patriotisme, fondement du développement, tel est le thème de la commémoration de l'insurrection d'indépendance du 29 mars 1947 cette année. Le coup d'envoi des événements marquant le 77e anniversaire de cet événement historique à Madagascar a été donné hier au jardin du lac Anosy.

La cérémonie officielle d'hier a été présidée par le général retraité Richard Ravalomanana, président du Sénat. Elle représente un résumé des différents événements prévus pour marquer les 77 ans de l'insurrection pour l'indépendance. Sur le plan étatique, les commémorations culmineront en deux étapes. La première consistera en un dépôt de gerbes et l'allumage symbolique de la flamme du patriotisme au mausolée, à Avaratr'Ambohitsaina.

La seconde étape sera une cérémonie commémorative devant la stèle des martyrs, à Moramanga. Les deux événements seront présidés par Andry Rajoelina, président de la République. À Moramanga, le président devrait, sauf changement, inaugurer le centre d'accueil pour les seniors, notamment les anciens combattants, baptisé "Akany Fiadanantsoa", un engagement pris lors de son premier mandat.

À Moramanga et au jardin d'Anosy, des consultations et des soins médicaux gratuits seront proposés aux seniors âgés de 70 ans et plus. Des médicaments gratuits seront également distribués selon les traitements nécessaires. Par ailleurs, des expositions photos retraceront l'histoire de la lutte pour l'indépendance de Madagascar, en mettant particulièrement en lumière l'insurrection de 1947.

Rapprochement

Une exposition en plein air, accessible gratuitement à tous, se tient justement au jardin d'Anosy jusqu'au 26 mars. En outre, des événements seront organisés dans divers collèges et lycées à travers le pays. L'objectif des commémorations du 29 mars 1947 est avant tout de partager, d'allumer et d'entretenir la flamme du patriotisme chez les jeunes générations, en leur transmettant l'histoire du pays et en expliquant les enjeux actuels du patriotisme à Madagascar.

Sur le fond, le rapprochement entre les enjeux du patriotisme et les défis auxquels le pays est confronté constitue la principale raison du choix du thème de cette année. Le général Richard Ravalomanana a fait référence à cette relation dans son discours hier à Anosy. À l'époque de la quête d'indépendance, les Malgaches ont démontré leur patriotisme à travers divers moyens, que ce soit par la politique, l'art, la presse ou encore le soutien financier aux organisations luttant pour l'indépendance. Certains ont même sacrifié leur vie pour libérer la nation, comme en témoignent les martyrs de l'insurrection du 29 mars 1947 et des mouvements réprimés violemment par les colonisateurs.

Selon le président du Sénat, de nos jours, le patriotisme revêt une forme différente. Comme l'indique le thème du 77e anniversaire de l'insurrection pour l'indépendance, "le patriotisme est le socle du développement". L'officier général retraité soutient ainsi que "le patriotisme [aujourd'hui] consiste en la quête perpétuelle du développement du pays, un développement visant au bien-être de chaque Malgache".

Certes, la recherche du bien-être individuel et familial est naturelle, mais le patriotisme implique de dépasser ces intérêts personnels pour contribuer au développement du pays. Il peut également se manifester par le dépassement des clivages et la valorisation de ce qui unit les citoyens pour progresser ensemble.