Madagascar: Prix de littérature francophone - La lauréate Roukiata Ouedraogo à Mahajanga

Un événement exceptionnel pour la littérature francophone à Mahajanga. Roukiata Ouedraogo, a débuté dans la cité des Fleurs, son périple à Madagascar, grâce à l'appui de l'ambassade de France.

Depuis hier et pour deux jours, la lauréate du premier Prix de littérature francophone, Roukiata Ouedraogo, est à Mahajanga. L'auteure, une artiste franco-burkinabé, scénariste, humoriste et comédienne, chroniqueuse sur France Inter, a remporté le premier prix de ce concours de littérature francophone à Mahajanga, avec son roman intitulé « Du miel sous les galettes ». Dès son arrivée dans la cité des Fleurs, elle a donné une conférence intitulée « Ma traversée des langues françaises », au siège de l'Alliance française.

La présentation et la vente de ses ouvrages, ce matin, seront suivies d'une séance de dédicaces. La cérémonie de remise de son prix clôturera l'événement culturel cet après-midi à 14h30. Quatre jeunes participants, issus des lycées Sainte Jeanne d'Arc, Saint Gabriel ainsi que du lycée Philibert Tsiranana et celui d'Antanimalandy seront invités à assister à cette cérémonie.

Découverte

« La première édition du Prix de littérature est initiée par l'Alliance française de Mahajanga. Elle est à la fois une action de découverte et de partage. Les objectifs consistent, entre autres, à redynamiser auprès des jeunes la lecture atténuée par les effets et le poids des nouveaux médias. Il permet également de privilégier une littérature de proximité qui fait référence à un contexte social dans lequel évoluent les participants, et de découvrir la littérature contemporaine dans sa diversité », énumère la directrice de l'Alliance française de Mahajanga, Chrystelle Lafaysse.

Et d'ajouter : « Le prix incite à développer une relation vivante avec la lecture en favorisant la rencontre entre auteurs francophones et élèves. Et, de surcroît, de construire l'esprit critique de ces derniers en apprenant à argumenter et à fonder son opinion sur un ouvrage de littérature, à l'oral comme à l'écrit. L'un des principaux objectifs de ce prix est aussi de créer des liens entre les établissements scolaires et entre générations. »

Quarante lycéens ont eu la chance de lire trois romans de trois auteurs issus de trois pays différents. Ils ont également rédigé une critique littéraire et donné leurs opinions lors d'un rassemblement, au cours duquel ils ont voté pour leur roman préféré, celui de Roukiata Ouedraogo.

Elle sera à l'Alliance française d'Antsirabe, du 3 au 6 avril, et le 16 avril à Antananarivo.