Madagascar: Opération de pacification - Des élèves-gendarmes en stage d'aguerrissement à Mahajanga

Les opérations de sécurisation et de pacification dans certains quartiers et fokontany de Mahajanga se poursuivent. Des élèves-gendarmes, dont des femmes, du Centre d'aguerrissement opérationnel de Mahajanga, ont participé à des actions et des exercices de renforcement de leurs capacités durant trois jours.

Ces opérations se sont principalement déroulées dans les fokontany et les secteurs qui ont été les cibles d'actes de banditisme et de séries d'attaques en février. À savoir à Amparehigidro, dans le fokontany d'Antanimalandy, dans le secteur d'Ampitolova, dans le district de Mahajanga II, et dans les secteurs de Belinta et Grand Pavois situés dans le fokontany d'Amborovy, ainsi qu'à Andrehitra et ses environs. « L'action s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de ces gendarmes-stagiaires. Nous avons effectué une patrouille de nuit dans le secteur d'Ampitolova ainsi qu'à Andrehitra et Amparehigidro », déclare le responsable du centre CSAO de Mahajanga.

Une réunion avec les fokonolona a eu lieu, accompagnée de sensibilisation, axée sur la redynamisation de l'auto-défense villageoise (« andrimasom-pokonolona ») et concernant l'utilisation du livret des visiteurs, le contrôle des identités, des entrées et des sorties dans les fokontany. Et surtout des sensibilisations sur la lutte contre les violences physiques et les agressions sexuelles ont illustré la rencontre avec les fokonolona. Le comportement des gendarmes dans l'exercice de leur fonction a été également expliqué aux élèves.

« Les recomm andations des gendarmes sont très utiles et importantes pour nous. Cela nous a éclairés sur nos actions de veille et dans la sécurité de notre fokontany », se réjouit le porte-parole des habitants d'Ampitolova.