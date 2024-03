Madagascar: Match amical - Les Barea confirment face aux Hirondelles burundaises

Premier match, première victoire. Madagascar a défait le Burundi, lors du match amical international d'hier, au stade Barea à Mahamasina.

Une victoire sur deux. Madagascar confirme sa suprématie face au Burundi, hier au stade Barea à Mahamasina. Les Barea se sont imposés par 1 but à 0 contre les Hirondelles, lors du premier match comptant pour le tournoi amical de la fenêtre Fifa.

L'équipe hôte a nettement dominé la première période. La première occasion malgache a été le centre de Tendry Randrianarijaona, du côté gauche, mais Rayan Raveloson est arrivé un peu en retard dans la surface (17e). Le buteur de l'AJ Auxerre de ce week-end, le capitaine de la sélection malgache, a été l'auteur de l'unique but de la victoire des Barea. Ce but a été le premier tir cadré malgache.

Les occasions s'enchaînent. Servi par l'attaquant de l'El Gouna FC, Arnaud Randrianantenaina, Rayan a bien dosé son tir qui a frôlé le poteau gauche (19e). Berajo Razafindrabearimianta centre pour El Hadary Raheriniana de l'autre côté. Ce dernier échappe seul dans le couloir gauche puis tire vers le petit filet (22e). Dans l'axe, Arnaud sert Tendry qui enchaîne avec un tir en puissance, mais le ballon a été repoussé par le portier burundais, Matteo Nkurunziza (35e).

L'unique occasion burundaise a été le devant-but de Shabani Hussein seul face à Sonny Laiton. C'était Sébastien Demoleon qui a intercepté et dégagé le ballon (43e). « Nos joueurs manquent de matchs officiels et manquent ainsi de rythme. Nos dernières rencontres datent de novembre... Le plus important est que nous avons gagné et nous n'avons pas encaissé de but. Beaucoup restent à rectifier et à améliorer... dans tous les compartiments », se réjouit le sélectionneur Romuald Rakotondrabe.

Moyen-moyen

Les Burundais renversent la situation au retour des vestiaires. La frappe de Claus Niyukuri a percuté le poteau de Sonny Laiton (50e). L'intenable Shabani a raté de sa tête le but de l'égalisation, entre deux défenseurs Berajo et Rado. Laiton a pu dégager de justesse la balle (57e). Les Barea ont subi pendant un bon quart d'heure en consolidant le bloc défensif.

L'entrée de Tsiry Randriantsiferana et Jean Yves Razafindrakoto à la 73e minute a redonné un nouveau souffle à l'équipe. Jean Yves a raté le but du KO, servi par Tsiry dans la petite surface (75e). Tsiry a, à son tour, raté une occasion nette. Son tir percute la barre puis redescend juste en dehors de la ligne de but (83e).

La dernière occasion malgache a été la frappe de Lalaina qui a frôlé le poteau droit (89e). « Je suis plus ou moins satisfait de leur prestation. Certes, ils ont donné plus que mes attentes... Nous n'étions pas à l'abri, car les joueurs ont raté à plusieurs reprises le but du KO. Ainsi, ils n'étaient pas en confiance durant la deuxième période », souligne le coach Roro.

« Nous n'avons pas su profiter de nos moments forts. Nous avons eu des occasions ratées. Nous manquons de réalisme », reconnaît le coach burundais, Etienne Ndayiragije. « Nous avons une équipe jeune qui manque d'expérience. Il y a eu beaucoup d'occasions ratées », regrette le capitaine Christophe Nduwarugira. Premier match, première victoire. Les Barea affronteront en deuxième match les Rwandais, lundi à 13 heures à Mahamasina.