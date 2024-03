Madagascar: Mahitsy / Projet ODOF - Inauguration d'une usine de transformation de tomates

Inaugurée hier, la nouvelle usine ODOF de Mahitsy se lance dans la transformation de tomates en ketchup et en concentré. Elle ouvre des perspectives pour les producteurs locaux.

L'usine de transformation de tomates de Mahitsy, spécialisée dans la production de ketchup et de concentré de tomates, a été inaugurée hier, marquant un tournant majeur pour l'économie locale et les producteurs de la région. Cet événement représente un effort considérable du gouvernement, dans le cadre du programme « One District, One Factory » (ODOF), visant à stimuler le développement industriel à proximité des zones de production.

Les agriculteurs et coopératives de Mahitsy se réjouissent particulièrement de cette avancée, qui leur assure un marché stable et rémunérateur pour leurs tomates. « Cette usine est une bénédiction pour nous. Avant, la vente de nos tomates était une source constante d'inquiétude en raison de leur nature périssable. Désormais, nous disposons d'un acheteur fiable qui valorise notre travail à un prix juste, » déclare la présidente d'une coopérative de producteurs locaux. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans les efforts du ministre pour encourager la transformation locale des matières premières, renforçant ainsi l'économie et la stabilité financière des producteurs.

La capacité de l'usine à traiter cent kilos de tomates par heure représente un potentiel de transformation industrielle à l'échelle locale. Le choix de Mahitsy pour cette usine n'a pas été anodin, étant l'un des bastions de la production de tomates dans l'Analamanga, avec une production annuelle moyenne de vingt-six mille tonnes.

L'impact du projet dépasse les frontières de la commune. Grâce à la loi sur les sociétés coopératives, les associations de producteurs bénéficient d'un cadre légal leur permettant de se positionner comme opérateurs économiques indépendants, capables de commercialiser leurs produits aussi bien localement qu'à l'extérieur de la région.

« Tous les acteurs impliqués, des paysans aux producteurs, trouvent leur compte dans ce projet, garantissant à nos tomates transformées de devenir des symboles de notre productivité», souligne le député Johnny, élu de la circonscription, confirmant ainsi le soutien populaire autour de ce projet.

La gestion de l'usine par la société « Dago Green Consulting » assure une continuité dans l'approvisionnement en matières premières, en prenant en charge les produits non seulement de Mahitsy mais aussi des régions avoisinantes. Cela répond à l'une des préoccupations majeures du ministre Razafindravahy, qui, lors de ses visites à Mahitsy, avait promis de mettre fin au gaspillage de la production locale.

Le programme se positionne comme un modèle de développement économique local, en soutenant les entrepreneurs dans la transformation des produits locaux et en visant l'autosuffisance alimentaire du pays. La réussite de ce projet à Mahitsy inspire déjà d'autres régions et souligne l'importance de l'engagement gouvernemental envers le développement durable et l'industrialisation de proximité.