Madagascar: Athlétisme / Jeux afric ains - Claudine termine à la sixième place du 200m

Le rideau est tombé sur la XIIIe édition des Jeux africains qui s'est déroulée, du 8 au 23 mars à Accra, au Ghana. Claudine Nomenjanahary a été la dernière représentante de la Grande ile à s'aligner pour clore l'événement. Hier, elle a disputé la finale du 200 mètres dans le stade d'Ugh Legon à Accra.

Claudine Nomenjanahary s'est classée sixième de la finale dans un temps de 23"82. Évoluant au couloir numéro 2 et figurant parmi les huit femmes les plus rapides en Afrique, elle n'a pas pesé lourd dans sa finale. Ces gazelles de l'Afrique sont, entre autres, Sébélé Tsaone Bakani du Botswana, Janet Mensha du Ghana, Basse Bittaye Gina Mariam de Gambie, Natacha Ngoye Akamabi du Congo, Olajide Olayinka du Nigeria, Nekhubui Shirley de la République Sud-Africaine et Mahlalela Bongiwe Sakhile du Swaziland durant les Jeux africains.

La médaille d'or est revenue à la Gambienne Basse Bittaye Gina Mariam, qui a couru la distance en 23"13, suivie par Olajide Olayinka du Nigeria dans un temps de 23"18 pour la médaille d'argent. La médaille de bronze est tombée entre les mains de la Congolaise Natacha Ngoye Akamabi, qui a couru la distance de 200 mètres en 23"42.

Claudine Nomenjanahary a figuré dans le top 5 jusqu'au 120 mètres avec un départ canon, mais elle s'est embrouillée pour bien finir la course. Claudine Nomenjanahary, reine de l'océan Indien, triple médaillée de la dernière édition des JIOI de 2023 et pensionnaire du Centre de développement d'athlétisme de Dakar (AADC), a tout fait pour décrocher une médaille pour son pays. Le niveau a été très relevé, mais cela n'enlève en rien la qualité et la force de caractère de la star malgache.

Claudine Nomenjanahary aura 25 ans au mois de juin et, ayant encore une marge de progression, elle compte s'investir encore un peu plus dans son apprentissage pour côtoyer les grands de l'athlétisme.