Madagascar: Reboisement - Un avenir sain pour les générations futures

Mille cinq cents jeunes plants d'arbres fruitiers ont été plantés par l'Association des DHEA ou Association des Diplômés en Hautes Études en Administration dans un terrain pénitentiaire de Tsiafahy, le 22 mars 2024. Des semences de légumes, de manioc ainsi que des sacs d'engrais ont été fournis lors de ce projet de reboisement pour cette année 2024.

Cette année, l'association DHEA a pris comme devise : « Ensemble, engageons-nous pour un environnement plus vert et solidaire face au changement climatique». Cette initiative de l'association s'inscrit dans le cadre de la protection de l'environnement mais également dans la sensibilisation de la communauté à l'importance de préserver un environnement sain.

D'après le président de l'association des DHEA, Andriamahafaly Rado Ramanantsoa : « Nous estimons fermement que ce projet aura un impact positif sur l'environnement, en contribuant à la lutte contre la déforestation et en favorisant la production locale de fruits et légumes afin de fournir aux détenus des repas équilibrés et d'améliorer la qualité de l'alimentation en milieu carcéral» Ce projet de reboisement est en fait un partenariat entre l'association des DHEA et le ministère de la Justice ainsi que la direction générale de l'Administration pénitentiaire. Par conséquent, les personnes incarcérées pourront bénéficier des fruits et des légumes plantés.

Métier respectable

Le projet de reboisement peut également avoir un impact positif sur la gestion des ressources alimentaires et l'autonomie des établissements pénitentiaires, poursuit le président de l'association. Des vivres et des produits alimentaires ont été octroyés aux détenus de Tsiafahy par cette association. De plus, leur projet vise à offrir une opportunité à ces prisonniers de se former à un métier respectable et de développer leurs compétences professionnelles qui pourront les aider à trouver un emploi à la sortie de prison.

Leur projet ne s'arrête pas seulement au niveau des plantations. L'association prendra en main la protection et l'entretien des zones reboisées, telles que la surveillance de la croissance des arbres, l'entretien des terrains de reboisement, la protection contre les incendies et la sensibilisation de la communauté à la préservation des forêts et des cultures vivrières.