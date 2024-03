Egypte: Tournoi amical / Coupe de la capitale d'Egypte - cC soir (21h00) - Tunisie-Croatie - Revenir en première ligne

Ce tournoi au Caire est une belle opportunité pour les Tunisiens afin de donner les signes d'un possible renouveau

Le match de ce soir de l'équipe de Tunisie contre la Croatie est le premier rendez-vous après la CAN ivoirienne. Avec un nouveau staff technique (même intérimaire), en l'occurrence Montasser Louhichi-Anis Boussaîdi, qui va essayer de commencer à recoller les morceaux de porcelaine et de nous proposer un autre jeu que l'on espère moins austère et plus séduisant que celui donné par leur prédécesseur Jalel Kadri. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faudra commencer à s'atteler à cette lourde tâche, à poser la première pierre du changement. On ne s'attend pas à un style flamboyant mais à un jeu plus collectif, à des lignes mieux huilées, à des compartiments plus complémentaires et plus solidaires et à une ligne d'attaque présente et efficace dans le camp adverse. Certes, l'objectif, qui est de passer en finale de ce tournoi, exige une certaine prudence et freine un peu cet élan vers une métamorphose que l'on veut percevoir dès le match de ce soir. Mais on doit déceler tout de même quelques petits indices rassurants, les premières prémices d'une révolution de velours, d'un renouveau au sein de la sélection.

Un autre mental

Mais pour voir cet avenir en grand, il faut travailler d'arrache-pied et chercher l'excellence pour devenir performant. Le sélectionneur doit incarner le premier cette volonté d'effacer le dernier triste bilan. Est-ce possible avec pratiquement le même effectif, les mêmes joueurs-cadres ? Oui mais à condition de forger un autre mental, un autre état d'esprit. Le nombre important de joueurs absents pour diverses raisons donne une opportunité à Montasser Louhichi pour essayer une autre composition de l'équipe et mettre en place un système de jeu plus équilibré. La Croatie, c'est un adversaire redoutable qui inspire la crainte par la qualité de ses individualités et par la force de son jeu collectif et qui possède en même temps la puissance, la technique et la vitesse.

Évidemment, les choix ne manquent pas à Montasser Louhichi pour trouver le meilleur plan de jeu pour contrecarrer cette terrible machine croate, mais plus que le système de jeu en lui-même qu'il aura choisi, ce sont les profils de joueurs alignés qui comptent énormément. Ça commence par le choix du dernier rempart dans la sélection ( Béchir Ben Said pour la continuité ou une nouvelle chance pour Aymen Dahmen pour reprendre confiance). Ça passe par la défense, rideau important devant le portier choisi. Si sur les flancs, il n'y a pas de casse-tête avec Wajdi Kechrida côté droit et Ali Abdi côté gauche, la formule de l'axe n'est pas facile à trancher avec une charnière à trois ou à deux. Nader Ghandri n'a pas été certainement rappelé pour faire le figurant tout comme Dylan Broon en l'absence du tandem habituel Talbi-Meriah.

Au milieu, le forfait d'Elyès Skhiri oblige à chercher le meilleur profil de demi qui puisse faire tandem avec Aissa Laidouni dans le rôle défensif mais aussi pour le travail important de projection vers l'avant. Mohamed Ali Ben Romdhane et Hamza Rafia sont en ballottage pour le poste, à moins de les aligner tous les deux dans l'option d'une défense à quatre derrière. Mais ce serait au détriment de la ligne d'attaque qui n'aurait pas les atouts pour être omniprésente et percutante. Avec l'absence d'une pointe de poids pour peser sur l'axe défensif croate et empêcher son travail de relance, la seule option demeure à notre avis Saifeddine Jaziri pour concrétiser les percées et les remises dans la surface de Elyès Achouri et très probablement Saifallah Ltaief. Elyès Sáad, le dernier à avoir rejoint la sélection, restera un joker en cas de nécessité. L'objectif majeur sera la qualification pour la finale de ce tournoi. Ce qui serait un très bel exploit. Il faudra beaucoup de disponibilité, une bonne fluidité dans le jeu et de l'intelligence pour atteindre ce but.