Afrique du Nord: L'Algérie condamne avec la plus extrême vigueur l'attentat terroriste en Russie

ALGER — L'Algérie a condamné, avec "la plus extrême vigueur" l'attentat terroriste, "lâche et abject", perpétré contre la Fédération de Russie, indique samedi un communiqué du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"En cette situation tragique, l'Algérie assure la Fédération de Russie de sa solidarité pleine et entière, de même qu'elle exprime ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", lit-on dans le communiqué.

"Cet attentat terroriste vient rappeler à l'ensemble de la communauté internationale la persistance du fléau du terrorisme, tout comme il vient l'interpeller sur l'obligation qui est la sienne de garder intactes sa vigilance et sa capacité de mobilisation collective pour faire face à cette menace qui maintient ses capacités de nuisance et de destruction", ajoute la même source.

Pour sa part, "l'Algérie réaffirme son entière disponibilité à apporter, en toute détermination et responsabilité, sa contribution à l'action collective de la communauté internationale dans l'oeuvre d'éradication de ce fléau dans laquelle elle est engagée", conclut le communiqué.