Angola: Les Angolais célèbrent ce samedi les acquis de la bataille de Cuito Cuanavale

Luanda — L'Angola célèbre ce samedi le 36ème anniversaire de la victoire de la bataille de Cuito Cuanavale sur les forces de défense sud-africaines du régime d'apartheid de l'époque, un exploit héroïque national avec des répercussions régionales.

En corollaire de son impact régional, l'anniversaire est simultanément célébré comme la Journée de libération de l'Afrique australe, qui en est cette année à sa sixième édition.

Dans la bataille historique, qui a pris le nom du village de Cuito Cuanavale, dans la province de Cuando Cubango (sud-est du pays), les forces gouvernementales, les Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA), assistées par les troupes cubaines , a brisé le mythe de l'invincibilité de l'armée sud-africaine.

L'intervention sud-africaine dans les combats était en soutien aux forces militaires éteintes de l'UNITA, FALA, dans un conflit « interne » qui a suivi la proclamation de l'indépendance nationale, obtenue le 11 novembre 1975.

Disputée entre 1987 et 1988, à 189 kilomètres à l'est du siège provincial de Cuando Cubango, Menongue, la bataille de Cuito Cuanavale est décrite dans certaines sources comme la plus grande confrontation militaire en Angola, la plus longue du continent africain, depuis la Seconde Guerre mondiale, et deuxième plus grande bataille terrestre du XXe siècle.

%

Son résultat a dicté l'expulsion des troupes du régime de l'apartheid qui occupaient la région, remettant en question l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays et menaçant la stabilité de toute la partie sud du continent.

En plus de mettre fin à une longue hostilité, l'événement a stimulé la signature, le 22 décembre 1988, des Accords de New York, qui ont favorisé la mise en oeuvre de la résolution 435/78 du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'indépendance de la Namibie, obtenue le 21 mars 1990.

Les accords de New York imposaient également le retrait des forces cubaines et sud-africaines d'Angola, la fin du régime de ségrégation raciale en Afrique du Sud et, par conséquent, la libération de Nelson Mandela, après 27 ans d'emprisonnement.

En reconnaissance du rôle joué par l'Angola et des bénéfices qui ont couvert une partie considérable de la région, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a adopté, en 2018, à l'unanimité, le 23 mars comme « Journée de libération de l'Afrique australe ».

Sur le lieu des événements, est érigé aujourd'hui le Mémorial « Vitória da Batalha do Cuito Cuanavale », dans un espace de 50 mètres de long, qui représente la concentration des unités militaires des FAPLA, leur chemin vers la victoire et les unités de défense du village.

Il y a environ un an, la province de Cuando Cubango a été le théâtre d'un exercice de manoeuvre militaire, auquel a participé le commandant en chef des Forces armées angolaises (FAA), João Lourenço, également président de la République.

A l'occasion, l'homme d'État a souligné qu'en temps de paix, les FAA ont la possibilité de s'adapter à l'absence d'un véritable ennemi identifié, de se réorganiser et de se moderniser avec les meilleurs au monde en matière d'armes, de techniques et d'équipements militaires.

Les FAA, a-t-il ajouté, doivent être en mesure de remplir le rôle que leur confère la Constitution et la loi, celui de défendre l'indépendance, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et de lutter contre toute tentative de subversion du pouvoir légitimement constitué, la défense de la paix et de la réconciliation nationale, la démocratie pour que l'Angola puisse se consacrer avant tout au développement économique et social.

À cet effet, et en vue de valoriser au maximum les abondantes ressources naturelles, culturelles, historiques et humaines de Cuando Cubango, en particulier la municipalité de Cuito Cuanavale, avec 60 pour cent de son territoire encore miné, il est en cours un « travail de déminage ardu », selon des informations récentes provenant d'une source gouvernementale provinciale.

La tâche, réalisée par une brigade du génie militaire et l'ONG britannique The Halo Trust, a déjà permis le déminage de plus de sept mille 200 champs, permettant la pratique de l'agriculture dans la municipalité historique.

ADR/VIC/IZ/SB