Congo-Brazzaville: Numérique - Les défis et opportunités liés à l'intelligence artificielle débattus à Pointe-Noire

La 4e édition du Forum international du numérique Congo, couplée à la dixième édition de la conférence internationale des guichets uniques, a eu lieu 20 au 22 mars à Pointe-Noire, en présence d'Honoré Sayi, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, représentant le Premier ministre, ainsi que d'autres membres du gouvernement.

« L'intelligence artificielle, rupture ou continuité » est le thème qui a réuni les experts, professeurs, docteurs, ingénieurs, juristes, économistes, praticiens... venus du Sénégal, du Maroc, du Cameroun, du Kenya, du Bénin, de la Belgique, de la France, de la Suisse, du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique et du Congo pour explorer les défis et les opportunités que l'intelligence artificielle (IA) offre à la société et aux économies.

Organisé conjointement par le Guichet unique des opérations transfrontalières (Guot) avec le cabinet Grinso et associés, le Forum international du numérique Congo est un événement pensé et conçu dans la perspective de contribuer à enrichir la réflexion sur le rôle et la place du numérique dans le développement socio-économique de ce pays. C'est un événement bisannuel qui s'articule autour de plusieurs sessions. Il permet aussi au public de s'approprier les enjeux de cette nouvelle donne qui s'impose à tous.

Quant à la 10e conférence internationale sur les guichets uniques, il est un lieu d'échanges majeur sur le concept de guichet unique avec pour objectif de rassembler les différentes régions du monde, avec des contributions provenant de pays ayant une expérience avérée dans ce domaine, ainsi que de pays souhaitant initier leur propre projet de guichet unique, des organismes soutenant la mise en place de tels guichets et des experts internationaux.

Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchelle s'est réjouie de l'organisation de ce forum dans cette ville. « Ce forum représente pour nous une opportunité exceptionnelle de renforcer l'image dynamique et innovante de Pointe-Noire, tout autant il nous permettra de promouvoir, à travers les technologies numériques, le développement socioéconomique de notre ville », a-t-elle dit.

Pour sa part, le président du comité d'organisation du forum international du numérique Congo et directeur général du Guot, Eugène Rufin Bouya, a indiqué: « Ces assises sont pour moi un grand moment d'échanges et de partage d'idées. Le numérique est omniprésent dans notre vie humaine. Il est le catalyseur par excellence et l'optimisation aux performances de l'entreprise. Ne pas l'adopter c'est s'exclure volontairement de la marche du monde ».

Selon Youssef Ahouzi, représentant le président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, cette conférence a constitué une occasion unique pour partager les expériences dans le domaine du guichet unique et du commerce transfrontalier.

Quant à Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, il a estimé que ce forum est en même temps l'occasion d'affirmer la ferme volonté de répondre aux exigences de l'impact de l'IA, d'intégrer le pays dans le concert des sociétés de l'information et du savoir. Il pose la problématique de grandes mutations qui, d'ores et déjà, impactent et impacteront l'économie et les sociétés mondiales.

Ouvrant les travaux, Honoré Sayi, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a dit: « Le Congo a entrepris de multiples progrès pour placer le numérique au coeur de son développement comme en témoigne le PND 2022-2026 dans lequel le développement de l'économie numérique occupe une place prépondérante. Des investissements majeurs ont été consentis dans les infrastructures numériques et notre pays n'arrête pas d'investir dans ce sens ».

Des débats très animés et stimulants

Après la session inaugurale «Vision panoramique sur l'intelligence artificielle» suivie de huit autres sessions ayant abordé les sujets allant de l'impact de l'IA sur nos sociétés à la transformation numérique des processus commerciaux transfrontaliers, les participants ont formulé des recommandations devant servir d'orientation stratégique au niveau politique et de transformation générale de l'écosystème numérique international et congolais en particulier. Ce sont l'élaboration d'une convention africaine sur l'IA à l'instar de la convention de Malabo en matière de cyber sécurité et de la protection des données à caractère personnel, d'une loi nationale portant protection des développeurs algorithmiques et des utilisateurs de l'IA, d'une stratégie nationale avec des plans d'action dans la mise en oeuvre de l'utilisation de l'IA.

L'intégration de la culture numérique en matière d'IA à travers des formations, la nomination par le Premier ministre d'un responsable national chargé des questions sur l'IA, la sensibilisation à la dangerosité de l'utilisation des données à caractère personnel, l'instauration dans les programmes éducatifs des formations en développement algorithmique dès le collège afin de promouvoir l'innovation et la créativité au sein de la société sont les autres recommandations adoptées. « Nous sommes convaincus que les échanges fructueux qui ont eu lieu au cours de ces journées contribueront à renforcer les liens entre les Nations et à promouvoir la croissance économique inclusive et durable dans notre région », a ajouté le ministre Honoré Sayi en clôturant les travaux.