Congo-Brazzaville: Petites, moyennes entreprises et artisanat - Du nouveau à la tête du Figa

Les nouveaux responsables du Fonds d'Impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) ont été nommés en conseil de ministres, le 20 mars.

La présidence du Conseil d'administration du Figa est assurée par Rodrigue Malanda-Samba qui est, par ailleurs, conseiller du président de la République, tandis que Branham Kitombo, désigné en mars 2023 comme intérimaire pour gérer les affaires courantes du Figa, est confirmé au poste de directeur général de la structure. Brice Makaya Kokolo, anciennement directeur d'agence de la Société générale à Brazzaville, est, quant à lui, nommé directeur général adjoint.

Il convient de rappeler qu'en juillet 2023, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté le nouveau statut juridique du Figa. La structure est passée d'établissement public administratif à établissement public à caractère industriel et commercial. Un nouveau statut permettant de renforcer sa gouvernance à travers la mise en place des organes de contrôle prévus par le droit Ohada ; de rendre obligatoire la mise en place d'une comptabilité ; de rendre possible la certification des états financiers et d'élargir les sources de financement du Figa par la mobilisation de ressources auprès des partenaires publics et privés, nationaux et internationaux.

C'est donc dans ce contexte d'un statut juridique revisité que les nouveaux responsables du Figa vont travailler pour permettre à cette structure publique d'appui au développement des très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat d'assurer pleinement ses missions.

Lesquelles missions consistent, entre autres, à garantir les crédits d'investissement consentis par les établissements bancaires et les crédits des très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat ; à négocier et nouer des partenariats avec tout organisme intervenant dans l'appui à la création et au développement des entreprises et de l'artisanat ; à financer les programmes de renforcement des capacités des porteurs de projet, des dirigeants d'entreprise et des artisans.