Congo-Brazzaville: Ministère de la Fonction publique - Améliorer le statut multiforme de la femme

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a organisé, le 22 mars au Palais des congrès de Brazzaville, un atelier de sensibilisation des femmes à leurs droits en milieu professionnel. L'objectif de cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes est de contribuer à l'amélioration du statut multiforme de la femme.

Patronnée par le directeur de cabinet du ministre d'Etat, en charge de la Fonction publique, Christian Aboké Ndza, la journée de sensibilisation a connu la participation des femmes venues de plusieurs administrations publiques. Une occasion pour les organisateurs de sensibiliser les femmes aux textes relatifs à la gestion de leurs carrières et au suivi de leurs situations administratives ; leurs droits aux prestations sociales ; les interpeller sur la santé et la sécurité au travail. Il s'agissait aussi de sensibiliser la gent féminine aux cancers du sein et du col de l'utérus.

Développant la communication sur le thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme », la coordonnatrice de la Coalition génération égalité Congo, Virginie Léopoldine Batchy, a souligné la nécessité de positionner les femmes en nombre dans les sphères de prise de décisions. Selon elle, les femmes ont les mêmes droits que les hommes même s'il s'avère qu'on a donné plus de poids aux hommes. « Investir dans les femmes, c'est créer un monde plus équitable, c'est contribuer à la croissance économique. Donner la charge aux femmes dans l'attribution des marchés publics, c'est un moyen également pour réduire la pauvreté. En matière d'égalité, ce sont les statistiques qui parlent, elles doivent nous interpeller », a-t-elle déclaré, déplorant le fait qu'il y a toujours des inégalités persistantes limitant l'accès des femmes aux postes de responsabilité.

Placée au plan international sur le thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme » et le thème national « Intensifier l'autonomisation des femmes congolaises pour parvenir à l'égalité des sexes », cette journée a été une occasion de mobilisation générale des féministes pour rappeler que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est encore loin d'être gagné.

Une marche sportive pour défendre la cause de la femme

Le directeur de cabinet a saisi cette occasion pour saluer, au nom du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, toutes les femmes cadres et agents de ce ministère pour leur engagement et la dextérité avec laquelle elles ont réalisé leurs activités. Rappelant l'historique de la Journée internationale des droits des femmes, Christian Aboké Ndza a indiqué que cet atelier d'échange sur les droits des femmes en milieu professionnel a été une grande contribution visant l'amélioration et le renforcement du statut multiforme de la femme.

Il a, par ailleurs, assuré les participantes des fermes instructions du ministre d'Etat à encourager la tenue régulière de ces rencontres combien bénéfiques et surtout à leur apporter tout le soutien nécessaire à la mise en oeuvre des résolutions qui seront prises pour leur autonomisation. « Comme vous le savez déjà, la nomination d'un point focal genre est un signal fort qui marque l'engagement du ministère à accompagner les femmes en son sein dans le processus de leur autonomisation », a rappelé le directeur de cabinet.

Dans le droit fil de la sensibilisation aux cancers du sein et du col de l'utérus, Christian Aboké Ndza a annoncé l'organisation sous peu d'une campagne de dépistage volontaire au profit des femmes du ministère, en partenariat avec le Programme national de lutte contre les cancers.

Notons que la série d'activités qui ont commencé le 8 mars à Kinkala où une centaine de femmes du ministère en charge de la Fonction publique ont défilé s'est clôturée le 23 mars par une marche sportive. Emmenée par le directeur de cabinet qu'entouraient plusieurs cadres du ministère et la présidente du Programme national de lutte contre les cancers, le Pr Judith Nsondé Malanda, la « Marche pour la cause des femmes », qui a eu pour point de départ et de chute le siège du ministère de la Justice, a permis aux participants de parcourir quelques kilomètres tout le long de la corniche, notamment de l'Hôtel de ville à la Case de Gaulle.

Au terme de la marche, Christian Aboké Ndza s'est félicité de la participation des femmes du ministère à toutes les activités prévues par la tutelle. « Nous allons voir la possibilité de maintenir ce genre d'activités pour renforcer ce sentiment d'appartenance à notre ministère. Cet esprit d'équipe nous permet de remporter toujours des grands défis et nous pouvons compter sur vous, parce que vous êtes des femmes championnes, leaders et compétentes. Notre devoir est de créer cet environnement pour permettre à ce que vos talents s'expriment », a-t-il conclu.