Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Mars 2024

Sénégal : Présidentielle 2024 - Le candidat antisystème déclaré proche de la victoire, le camp du pouvoir conteste

L’opposant antisystème Bassirou Diomaye Faye parait se rapprocher lundi au Sénégal d’une victoire à la présidentielle qui s’apparenterait à un séisme politique, mais le camp du pouvoir a assuré qu’il y aurait un second tour. L’incertitude persiste sur l’issue d’une élection qui devait trancher entre la continuité et un changement peut être radical après trois années d’agitation et de crise politique. Des résultats officiels ne devraient pas être connus avant le courant de la semaine. Il faut la majorité absolue des suffrages exprimés pour l’emporter au premier tour. A défaut, les deux premiers disputent un second tour dont la date n’est pas fixée. Au moins sept des 17 candidats ont félicité M. Faye au vu de la tendance du dépouillement. Anta Babacar Ngom, seule candidate, a parlé sur X de "victoire incontestable". "Si les tendances se confirment, le candidat Bassirou Diomaye Faye aura reçu un plébiscite enthousiaste du peuple sénégalais", a renchéri Thierno Alassane Sall. (Source : adakar.com)

Tchad : Election présidentielle du 06 Mai - Des candidatures recallées

Dix candidatures, dont celles de deux farouches opposants à la junte au pouvoir au Tchad, Nassour Ibrahim Neguy Koursami et Rakhis Ahmat Saleh, ont été rejetées par le Conseil constitutionnel, a annoncé ce dernier au cours d'une audience solennelle dimanche 24 mars. Leur dossier a été jugé "non conforme" et "irrecevable", en raison notamment d'irrégularités dans les pièces administratives requises, a justifié le Conseil constitutionnel, en charge de la validation des candidatures pour la présidentielle, dont le premier tour doit avoir lieu le 6 mai. Dix autres candidats sont encore en course, dont le président de transition le général Mahamat Idriss Déby Itno et son Premier ministre Succès Masra, un ancien opposant dont la participation est dénoncée par l'opposition comme une "candidature prétexte" destinée à donner un semblant de pluralité à un scrutin qu'elle considère gagné d'avance par Mahamat Déby. (Source : Apr)

Burkina Faso : Commerce - Il représente 42 ,4% des activités du secteur informel

Au Burkina Faso, le secteur informel occupe une place prépondérante dans le secteur de l’emploi. L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) a établi des données assez récentes sur la situation de l’emploi dans le secteur informel au Burkina Faso. L’enquête nationale de base sur l’emploi et le secteur informel (ENB-ESI) est la première composante du système d’enquêtes permanentes sur l’emploi et le secteur informel dont l’objectif global est d’analyser de manière continue l’emploi, le chômage et le secteur informel. La collecte des données de l’ENB-ESI a été réalisée de janvier à avril 2023 et a couvert 12 904 ménages. Suivant les secteurs d’activité, le commerce est le plus représenté avec 42,4% des unités de production informelle, suivi par l’industrie avec 34,2%, et les services avec 15,7%. Par ailleurs, il ressort que les résultats préliminaires sur l’emploi et le secteur informel ont permis de mettre en évidence d’importantes disparités suivant certaines caractéristiques socio-démographique, économique et géographique. (Source : aouaga.com)

Gabon : Politique Léandre Nzue quitte le Pdg

L’ancien maire de la commune de Libreville, Léandre Nzue, a annoncé sa démission du Parti Démocratique gabonais (PDG), dimanche 24 mars, au cours d’une conférence de presse, a constaté un journaliste de l’Agence gabonaise de presse. L’homme politique prévoit, dans les prochains jours, de remettre sa lettre de démission au secrétaire général adjoint 1 du PDG, Luc Oyoubi qui est, selon lui, au regard des statuts, « le seul compétent pour assurer l’intérim du président du parti ». (Source : alibreville.com)

Rca : L’accès à l’eau potable - Un défi majeur pour les banguissois en cette période de sècheresse

En cette période de saison sèche, l’eau potable devient de plus en plus rare dans certains arrondissements de la ville de Bangui. L’eau de la SODECA coule difficilement dans les robinets à l’exemple des 3ème, 6ème et 8ème arrondissements ainsi que les secteurs les plus reculés de la capitale sont également les plus coupés. Certains habitants parfois, parcourent deux à trois kilomètres pour se procurer cette denrée alimentaire. La plupart de points d’eau potable est coupée du reste du monde du fait que la SODECA, (Société de Distribution d’Eau en Centrafrique) ne parvient pas à fournir de l’eau à la population. L’eau est devenue une denrée alimentaire rare, alors que ce 22 mars, le monde célèbre la journée de l’eau, une occasion pour montrer son importance dans la vie des individus.(Source :abangui.com)

Mali : Sondage Mali-Mètre -87 % des Maliens approuvent la décision de reporter les élections contre 8 %

Des personnes enquêtées par Mali Mètre de la Fondation Friedrich Ebert approuvent la décision des autorités de la Transition de reporter les élections prévues pour la sortie de crise. La majorité d'entre elles se prononcent en faveur d'un report significatif des élections. L’analyse des résultats de l'enquête d'opinion Mali Mètre montre que plus de quatre Malien(ne)s sur dix (87 %) approuvent la décision de reporter les élections contre 8 % qui estiment qu’il s’agit d’une mauvaise décision. Toutes les régions ont un regard majoritairement positif sur le report des élections. Les régions de Kayes et de Mopti sont les plus critiques à l'égard du report. Ici, respectivement 14 % et 15 % des personnes interrogées affirment que le report n'est pas une bonne idée. Bien que les Malien(ne)s soient favorables à cette décision de reporter les élections, plus d’un tiers de ceux/celles qui sont favorables au report n’ont pas pu se prononcer sur la durée exacte de ce report. Cependant, un quart des Malien(ne)s (26 %) estime que le report devrait durer plus de trois ans et un(e) Malien(ne) sur dix (13 %) propose une durée de deux à trois ans pour le report des élections. (Source : abamako.com)

Bénin : Décédés par noyade - Les corps de 2 élèves retrouvés à la plage de Fidjrossè

Les corps de deux (02) élèves décédés par noyade à la plage de Fidjrossè, vendredi 22 mars 2024, ont été repêchés, ce weekend. Après le drame à la plage de Fidjrossè, le bureau de l’Association des Parents d’Elèves (APE) du CEG Fiyégnon a mené des démarches pour retrouver les corps des élèves victimes de noyade. Avec l’aide des pêcheurs, un premier corps a été retrouvé sur la surface de la mer le samedi 23 mars. Le second corps a été retrouvé ce dimanche. Les deux corps ont été déposés à la morgue. (Source : acotonou.com)

Côte d’Ivoire : 148e Assemblée de l’Union Interparlementaire - Adama Bictogo appelle à l'action en faveur de la paix

Le président de l’Assemblée nationale Adama Bictogo a pris la parole à Genève devant un parterre de représentants de parlements venus du monde entier. C’était le 24 mars 2024, le troisième jour de la 148e assemblée de l’union Interparlementaire (Uip). À cette occasion, le Président Adama Bictogo a souligné que la diplomatie parlementaire constitue désormais un pilier essentiel pour la prévention des conflits et la promotion de la paix. Il a appelé à une coopération renforcée entre les institutions parlementaires pour faire face aux défis mondiaux tels que le terrorisme et les inégalités. Le Président Adama Bictogo a également mis en avant l'engagement de la Côte d'Ivoire, en faveur de la diplomatie parlementaire, rappelant notamment l'organisation récente de plusieurs conférences internationales visant à renforcer les liens de coopération parlementaire à Abidjan. Dans un appel à l'action, il a proposé la mise en place d'un groupe de haut niveau au sein de l'Union Interparlementaire, composé de Présidents de Parlements, chargés de mener des actions diplomatiques dans les pays où la paix est menacée. (Source : Fratmat.info)