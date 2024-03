Gabon/Sénégal: Amical Sénégal - Gabon (3-0) - Un nouveau départ canon pour les Lions

Près de deux mois après son échec à la CAN, l'équipe du Sénégal reprend sa marche en avant en remportant la rencontre amicale qui l'a opposée ce vendredi 22 mars au stade Licorne d'Amiens, à celle du Gabon (3-0). Un but contre son camp, suivi de deux réalisations de Mikayil Faye et de Sadio Mané, ont permis aux Lions de sceller ce large succès. Avec ce bon départ, ils engrangent de la confiance en direction des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Comme en 2010 et en 2015, l'équipe du Sénégal s'est encore imposée devant le Gabon au match amical disputé hier, vendredi 22 mars, au stade de la Licorne d'Amiens en France. Quelques semaines après l'élimination précoce à la CAN, la victoire était impérative pour remobiliser les troupes en direction de la 3e journée des qualifications au Mondial 2026 et la CAN 2025. Dans cet élan, le sélectionneur en a profité pour reposer la plupart de ses cadres et lancer dans le bain les nouvelles recrues. Autour de Mory Diaw, le technicien sénégalais a ainsi mis une défense à trois (Abdoulaye Seck, Seydou Sano et Mickayil Faye) et Ismaïla Sarr en piston. Une défense inédite et expérimentale qui ne manquera pas de tirer son épingle du jeu. Tout en maîtrise, les Lions gagnent la bataille du milieu et s'offrent de bonne séquence en attaque.

A la 10e minute, le Sénégal passe à côté de l'ouverture du score sur un centre de Ismaila Sarr et une tête hors cadre de l'attaquant Bamba Dieng. Deux minutes plus tard, les Lions parviendront à trouver la faille. Sur un coup franc mal repoussé et repris par Lamine Camara au poteau qui pousse le défenseur gabonais à marquer contre son camp (1-0; 12e). Malgré quelques excursions menées par Lemina dans la surface sénégalaise, les Lions maintiennent leur domination.

%

Un premier cap et un boulet de canon pour Mkayil Faye

Mais les attaquants Mickael Jackson (17e) et Bamba Dieng (41e) sont pas plus efficaces. La délivrance viendra à quelques minutes de la pause. Ce sera le fait du défenseur Mikayil Sarr. Pour sa première sélection, le jeune sociétaire du FC Barcelone va décrocher des 25 mètres un boulet de canon et faire trembler les filets (2-0 ; 43e). Le Sénégal reste dans le même rythme et continue d'attaquer. Aliou Ciss ne tarde pas à tourner son effectif avec les rentrées de Sadio Mané, Boulaye Dia, Habib Diallo respectivement à la place de Ilimane Ndiaye, Nicolas Jackson et Bamba Dieng. Mikayil Faye cédera plus tard sa place à Ismail Jacobs (79e). L'efficacité ne sera pas toutefois de mise surtout dans les phases offensives qui s'ensuivent.

A l'image de Lamine Camara, mal inspiré sur son face à face avec le gardien gabonais (59e). La aussi à la 69e minute lorsque sur une passe décisive de Boulaye Dia, il se retrouvera étrangement seul devant les buts. Sur un coup d'accélérateur, Boulaye Dia va forcer la décision pour foncer dans la surface et lancer Habib Diallo. L'attaquant réussira à s'infiltrer avant d'offrir une passe décisive à Sadio Mané. La star sénégalaise glisse facilement le ballon au fond des filets et clôture la marque (3-0). Un net succès qui permet à l'équipe du Sénégal de bien lancer sa préparation et d'engranger de la confiance. Les Lions effectueront leur second match dans cette trêve internationale avec le duel qui les opposera dans ce même stade d'Amiens à l'équipe du Bénin.