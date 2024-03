Ethiopie: Les efforts visant à accroître le leadership et la capacité de décision des femmes doivent être renforcés et poursuivis - Présidente Sahlework Zewde.

<strong>Addis Abeba, le — : - La présidente Sahlework Zewde a appelé que les efforts visant à accroître le leadership et la capacité de prise de décision des femmes devraient être renforcée.

Sous la coordination du Bureau du Président, d'ONU Femmes et de la Fondation Bill et Melinda Gates, un programme complet de « Formation des femmes cadres intermédiaires » a été organisé à l'intention des femmes de toutes les régions du pays en six cycles.

La présidente Sahlework Zewde qui a pris la parole lors du programme de clôture, a noté que des efforts ont été déployés pour accroître la participation des femmes aux postes de direction.

Elle a exprimé que la formation dispensée en six cycles vise à accroître la capacité des femmes en tant que dirigeantes de haut niveau, en les soutenant et en les encourageant à devenir des leaders affirmant que la formation a permis aux dirigeantes intermédiaires d'acquérir une reconnaissance et des compétences et d'échanger des expériences avec leurs pairs féminines.

Pour sa part, la ministre des Femmes et des affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a dévoilé que la formation dispensée vise à former des femmes leaders et à accroître leur capacité de leadership et de prise de décision.

Il a également déclaré que le gouvernement fait de grands efforts pour que les femmes soient les principales participantes à la croissance, au développement et au changement du pays.

Parmi les participants à la formation figuraient Zulala Hussain du centre de l'Éthiopie et Haregewein Muratau de la Commission éthiopienne des investissements.

Elle a dit que les femmes ont acquis une expérience et des connaissances précieuses dans des rôles de leadership au cours de la formation.

Les participants de la zone West Showa de l'état d'Oromia, Setehir Hailu et Keria Ismail du bureau de santé de l'état d'Afar.

Elle a mentionné avoir acquis de meilleures connaissances grâce à la formation et ont demandé que celle-ci se poursuive.

On a appris que plus de 180 femmes du gouvernement, d'organisations de la société civile et du secteur privé ont participé aux six cycles de formation.