Sénégal: La mission d'observation de l'UE magnifie le démarrage du vote 'dans le calme et à l'heure'

Dakar — La cheffe de la Mission d'observation de l'union européenne (MOE-UE), Malin Bjork, a salué le démarrage des opérations de vote "l'heure et dans le calme" dans plusieurs centres à sur l'étendue du territoire sénégalais.

"Notre conclusion partielle du vote est qu'il se déroule dans le calme, et de manière ordonnée", a-t-elle déclaré lors d'un point de presse organisée par la MOE-UE, au centre de vote de l'école Berthe Maubert.

"Ce matin, à l'ouverture, nos observateurs étaient présents dans quarante bureaux de vote. Et ce que nous avons pu observer c'est une ouverture à l'heure avec de longue files d'électeurs devant des bureaux où étaient déjà disponibles tout le matériel et le personnel nécessaires, selon les règles qui peuvent garantir le secret du vote et sa transparence", a-t-elle expliqué.

Elle a expliqué que c'est "en réponse à une invitation" du gouvernement du Sénégal, que l'UE a déployé depuis le 13 janvier une une équipe de 100 observateurs composée de 10 experts électoraux basés à Dakar, de 28 observateurs de longue durée déployés dans les 14 régions du pays, renforcés par 42 observateurs de courte durée quelques jours avant le scrutin.

Ces observateurs déployés dans tout le pays vont, selon elle, "analyser toutes les phases du processus électoral à savoir allant de l'inscription des électeurs jusqu'à la proclamation des résultats, ainsi que le contentieux électoral".

Malin Bjork a annoncé que "deux jours après le scrutin, la MOE-UE présentera publiquement ses premières conclusions lors d'une conférence de presse qui aura lieu à Dakar".

De même, elle prolongera sa présence dans le pays en cas de second et restera au Sénégal jusqu'à la proclamation définitive des résultats.

Malin Bjork a par ailleurs indiqué qu'un "rapport final de la MOE-UE, plus approfondi qui comprendra des recommandations techniques pour les scrutins à venir, sera présenté aux autorités et au public quelques semaines plus tard".