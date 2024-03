Sénégal: Guédiawaye - Plus de 203.000 électeurs attendus aux urnes dimanche

Dakar — Un total de 203.274 électeurs sont attendus aux urnes dimanche dans le département de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, pour l'élection du cinquième président de la République du Sénégal, a appris l'APS de source officielle.

Ces électeurs sont répartis sur 38 lieux de vote comprenant au total 362 bureaux de vote. La commune de Golf Sud totalise le plus grand nombre d'électeurs avec 55.111 répartis dans 14 lieux de vote et 99 bureaux de vote. La commune de Wakhiname Nimzat arrive ensuite avec 52.259 électeurs, 8 lieux de vote et 94 bureaux de vote.

Sam Notaire totalise quant à elle 45.775 électeurs répartis dans 9 lieux de vote et 82 bureaux de vote. La commune de Diarème Limamoulaye a pour sa part 27.129 électeurs répartis sur 4 lieux de vote et 47 bureaux de vote. Médina Gounass reste la plus petite commune du département de Guédiawaye en nombre d'électeurs avec 23.000 inscrits répartis dans 3 lieux et 40 bureaux de vote.

Le département de Guédiawaye qui fait partie de la région de Dakar compte cinq communes et deux arrondissements.