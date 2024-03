Sénégal: Le processus électoral suit son cours normal à Goudiry (CEDA)

Goudiry — Le processus électoral suit sont cours normal dans le département de Goudiry (est), le matériel électoral est déployé sur le terrain, a déclaré à l'APS le président de la Commission électorale départementale autonome (CEDA) de Goudiry, Dr. Mamadou Diouldé Diallo.

"Le matériel est bien arrivé, les autorités les ont déjà reçu et déployé sur l'ensemble du département", a indiqué M. Diallo. Selon lui, le est en train d'être déployé à l'intérieur du département. Il a rappelé que la CEDA supervise et contrôle tout le processus électoral de l'inscription sur les listes électorales à la proclamation provisoire des résultats en passant par la distribution des cartes.

"Nous intervenons à toutes les étapes du processus", a-t-il dit, précisant qu'à la date du 21 mars, plus de 4000 cartes ont été récupérées. Toutefois, a-t-il précisé, il reste plus de 3000 cartes non encore distribuées.

Il a dit que cette année, la commune de Goudiry a vu la création d'un nouveau lieu de vote Goudiry 3. "Beaucoup d'électeurs ont été transférés là-bas. L'autorité a fait des appels pour que les populations aillent récupérer leurs nouvelles cartes", a révélé Mamadou D. Diallo.

Il a en plus appelé les populations à plus de sérénité et en cas de problèmes dans les lieux de vote en rapport avec le scrutin de saisir les autorités compétentes, sinon de saisir la CEDA afin d'apporter des réponses concrètes. "Cela nous permettrait d'avoir des élections apaisées dans le département", a-t-il expliqué.