Gabon: Les condoléances de l'Union Nationale aux familles éplorées des disparus de Perenco

L'Union Nationale a appris le drame survenu, le mercredi 20 mars 2024, sur une plateforme de la société pétrolière PERENCO Oil and Gas, et dont le bilan provisoire est de cinq morts et un porté disparu, ainsi que d'importants dégâts matériels.

L'Union Nationale présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi qu'à l'ensemble du personnel de PERENCO Oil and Gas.

L'Union Nationale demande qu'une enquête soit menée pour déterminer les causes de cet accident grave et que des mesures soient prises pour éviter que de tels drames se reproduisent.

Plus largement, L'Union Nationale regrette la récurrence de ces évènements malheureux d'une extrême gravité dans le milieu pétrolier gabonais et demande au gouvernement de tout mettre en oeuvre afin de s'assurer du respect des normes de sécurité dans ce secteur très sensible et important de notre économie.

Fait à Libreville, le 21 mars 2024

La Présidente par intérim de l'Union Nationale