Angola: Le ministre Téte António prône une résolution pacifique des différends

Lusaka — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a réitéré samedi, à Lusaka (Zambie), la nécessité de donner la priorité à la voie politique pour résoudre les conflits.

Le chef de la diplomatie angolaise et membre du Comité ministériel de l'Organe (CMO) s'adressait à la presse, à la fin du Sommet extraordinaire de la Double Troïka de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

« Quel que soit le déploiement de forces que nous effectuons, nous devons toujours garder à l'esprit que la solution politique est la voie que nous devons privilégier », a-t-il déclaré, faisant allusion aux missions de la SADC en République démocratique du Congo (SAMIDRC) et au Mozambique (SAMIM).

Il a considéré la réunion comme une occasion pour les pays d'être informés sur les efforts diplomatiques en cours, notamment du Président de la République d'Angola, João Lourenço, en tant que médiateur nommé par l'Union africaine (UA), en plus d'évaluer, entre autres aspects, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et au nord du Mozambique.

Téte António a évoqué certains points contenus dans le communiqué final du sommet, principalement liés au déploiement, à la mobilisation de ressources et à d'autres moyens inhérents à la durabilité des missions.

Cependant, bien que cela ne soit pas mentionné dans le document publié lors de la réunion de haut niveau de Lusaka, le ministre a évoqué l'éventuelle décision du retrait progressif des troupes de la SAMIM, soulignant que le processus doit être mené sans laisser de vide sécuritaire.

Selon le communiqué, le sommet a reçu des rapports actualisés sur la situation en RDC et au Mozambique et a réitéré le soutien de l'organisation régionale aux deux gouvernements afin de parvenir à la paix, à la stabilité et à la sécurité durables.

Il a félicité les pays contributeurs de troupes et a exprimé sa gratitude aux hommes et aux femmes déployés dans les missions SAMIM et SAMIDRC pour leur service dans la préservation de la paix et de la sécurité dans la région.

Le sommet a exprimé son plein soutien aux processus politiques et diplomatiques du continent, notamment le processus de Luanda, dirigé par le pPrésident João Lourenço, et le processus de Nairobi, dirigé par l'ancien Président du Kenya, Uhuru Kenyatta.

Le Processus de Luanda, ou Feuille de route de CIRGL sur le Processus de Pacification à l'Est de la RDC, est un document axé, entre autres aspects, sur l'instauration d'un climat de confiance entre les États de la Région des Grands Lacs, la création de conditions idéales de dialogue politique et la consultation et la normalisation des relations politiques et diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la cessation immédiate des hostilités.