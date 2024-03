Afrique: Football / Amical - Les Barea jouent la prudence contre les Rwandais

La deuxième et dernière journée du tournoi amical international de la fenêtre FIFA sera marquée ce lundi par le match entre Madagascar et le Rwanda, cet après-midi à Mahamasina.

Les Barea veulent une deuxième victoire après celle contre les Burundais. Madagascar jouera cet après-midi, à 16 heures contre le Rwanda à Mahamasina, comptant pour la deuxième journée du tournoi amical international de la fenêtre FIFA. Madagascar a confirmé sa suprématie face aux Hirondelles burundaises vendredi sur une courte victoire de 1 à 0, après la victoire lors de la Can 2019 en Égypte.

Les Amavubi du Rwanda ont été de leur côté tenus en échec sur un score nul et vierge contre les Zèbres botswanais. Certes, Madagascar, qui est classé 109e mondial, est supérieur sur le papier si le Rwanda est au 133e rang, mais le coach Romuald Rakotondrabe veut jouer la prudence. « J'ai regardé le match du Rwanda contre le Botswana. Nous pourrions apparemment les battre, mais chaque match n'est jamais identique. Ils pourraient jouer autrement. Ainsi, il faut être prudent », a souligné le sélectionneur malgache.

« Il y aura certainement des changements de composition mais pas beaucoup, entre autres le gardien de but étant une occasion de tester les joueurs », a-t-il poursuivi sans vouloir donner plus de précision.

Défi

Le Rwanda a récemment créé la surprise en s'imposant à domicile 2 à 0 contre l'Afrique du Sud lors de la deuxième journée des éliminatoires à la Coupe du monde, le 21 novembre. Cette nation a effectué un parcours sans faute après le match nul et vierge contre le Zimbabwe le 15 novembre, comptant pour la première journée qualificative au mondial. Comme Madagascar, les Amavubi se préparent eux aussi aux troisième et quatrième journées qualificatives à la Coupe du monde. Le Rwanda jouera contre le Bénin le 3 juin puis contre le Lesotho le 10 juin. Il reste provisoirement le favori du groupe C en occupant la position du leader, crédité de 4 points.

Ce pays devance deux grands pays du ballon rond africain en l'occurrence l'Afrique du Sud (3 points) et le Nigeria (2 points). « J'ai regardé la première mi-temps du match Madagascar-Burundi. Madagascar a tranquillement joué le match et l'a bien contrôlé, sans pression. Nous aurons encore quelques séances d'entraînement pour améliorer la tactique de jeu », a mentionné le coach Torsten Franck Spittler. Et pour répondre au défi du coach Rôrô de viser une double victoire, le sélectionneur allemand a précisé que « c'est bien de remporter les deux victoires mais nous ferons aussi de notre mieux. Que le meilleur gagne et tous les souhaits ne se réalisent pas forcément ». En ouverture, le Burundi affrontera le Botswana à 13 heures.