Cote d'Ivoire: Semaine canadienne en Côte d'Ivoire - Serge Nedro, président de la Ccc-AO soutient l'initiative

La Semaine canadienne en Côte d'Ivoire s'est tenue du mardi 20 au mercredi 21 mars 2024, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. À l'ouverture, plusieurs opérateurs économiques ivoiriens ont eu l'opportunité d'échanger directement avec leurs homologues canadiens, ainsi qu'avec des cabinets canadiens d'accompagnement d'entreprises. Cet événement inédit est une initiative du Cabinet Amanivic du Canado-Congolais, Fabrice Ntompa Ilunga. Il est placé sous le thème « Promouvoir la coopération bilatérale et économique entre le Canada et la Côte d'Ivoire ».

En effet, la plateforme de rencontres, d'échanges et de réseautage, la Semaine canadienne en Côte d'Ivoire, voit grand. Les organisateurs veulent faire franchir à cette occasion un pas supplémentaire à la relation entre le pays d'Amérique du Nord et la locomotive économique de l'Uemoa. Il s'agit d'aller au-delà du secteur minier qui domine traditionnellement les relations économiques entre les deux pays, a fait savoir Fabrice Ntompa Ilunga, l'initiateur de cette semaine, lors de son discours inaugural.

Aussi, a-t-il dit, cette première édition a ciblé un éventail plus large de secteurs d'activités, notamment le tourisme et l'hôtellerie, la culture et le divertissement.

Diverses opportunités d'investissements ont été présentées aux Canadiens pendant les panels, avec une forte incitation à y investir. Ce, d'autant plus que la Côte d'Ivoire s'efforce d'être une terre par excellence d'investissements avec sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire et le succès récent de la Can 2023.

Intervenant depuis le Canada par visioconférence, Serge Nedro, le président de la Chambre de Commerce Canado-Africaine d'Ottawa (Ccc-AO), a salué l'organisation de cette initiative en terre ivoirienne dans son discours. Il a ajouté que la Ccc-AO y souscrit pleinement car, elle entre dans la droite ligne de la mission et de la vocation panafricaine de son organisation.

Il a rappelé que la structure qu'il dirige est un pilier essentiel de l'écosystème économique dans les échanges entre les entreprises africaines et canadiennes. 'Elle s'affirme comme un catalyseur de croissance et d'opportunités, tant pour les entreprises canadiennes que pour celles opérant sur le continent africain.

Pour Pamela Landreville du cabinet Africa immigration et éducation et Linda kabombo du magazine Ici et ailleurs, les Canadiens gagneraient à diversifier leurs relations économiques avec la Côte d'Ivoire.