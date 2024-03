Madagascar: État de droit - Les membres du bureau de la HCDDED connus

En fin de semaine dernière, les membres du bureau de la HCDDED ont été élus. Par la même occasion, les quatre représentants à la HCJ ont été choisis. Angelo Ranadialison est le nouveau président de l'organe.

C'est reparti. Après une longue période sans, le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de Droit (HCDDED) reprend du service. Récemment complet après l'arrivée des neuf membres provenant de plusieurs institutions, la HCDDED a procédé à sa première Assemblée générale en fin de semaine dernière, à l'issue de laquelle, les membres de son bureau ont pu être élus. Angelo Ranadialison, représentant de la HCC, devient le nouveau président, succédant ainsi à Pierre Lenoble Navony. James Ramarosaona, représentant de l'Ordre des journalistes, est le vice-président et Jean Marc Andriamanantena, représentant de la CNIDH, devient le rapporteur. Par la même occasion, les quatre membres qui représenteront l'organe à la Haute Cour de Justice (HCJ) sont Gisèle Ranampy, Fenosoa Émile Ramarokoto, Samuel Rakotondrainy Herimandimby Rajaona et Zafilaza.

Un an s'est passé entre la constatation de la fin de mandat des neuf précédents membres de la HCDDED et la nomination des neuf autres. Cependant, cet organe est institué par la Constitution dans son article 43 et la loi 2015-001 en fixe les modalités. Pour rappel, selon cet article 43, la HCDDED a pour mission d'observer le respect de l'éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l'État de Droit, de contrôler la promotion et la protection des droits de l'homme.