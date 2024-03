Madagascar: Pâques - Début de la Semaine Sainte

Cette semaine, la communauté chrétienne entre dans une période de recueillement pour commémorer les souffrances endurées par le Christ jusqu'à sa résurrection, le dimanche de Pâques. Catholiques et protestants, bien qu'adoptant des pratiques distinctes pour célébrer cet événement, s'unissent dans la conviction que Pâques constitue le pilier central de la foi chrétienne.

Les églises étaient bondées hier, à l'occasion du dimanche des Rameaux. Selon la tradition catholique, les fidèles apportent des branches à bénir par les prêtres, puis les ramènent chez eux pour les placer avec d'autres icônes religieuses. Cette fête commémore l'entrée «triomphale» de Christ à Jérusalem, six jours avant la Pâque juive. Les récits bibliques racontent son arrivée sur un âne, accueilli par la foule qui le saluait avec des palmes, presque comme un roi.

Le début de la Semaine Sainte est l'occasion pour les chrétiens de méditer sur les derniers jours de la vie terrestre du Christ, de son entrée à Jérusalem à sa mort le Vendredi Saint. Pour les FJKM, le Samedi saint est un jour de silence et de méditation sur la Passion et la mort du Christ, ainsi que sa descente aux enfers, en attendant sa résurrection, observés dans le jeûne et la prière. Pour les catholiques, la Semaine Sainte se conclut par la veillée pascale, durant la nuit du Samedi Saint, occasion du baptême pour de nouveaux fidèles.

«Cette semaine est importante pour les chrétiens», explique le pasteur Jasoa Rakotomahandry, du temple FJKM Ambohitrombihavana. Beaucoup réorganisent leur emploi du temps pour assister aux messes. «Sans cette commémoration, nous perdons de vue le sacrifice du Christ pour notre salut», dit-il. Malalatiana, fidèle de ce temple, exprime son engagement : «Dieu a sacrifié son unique Fils pour nous. Lui consacrer du temps est le moins que je puisse faire».

Des messes quotidiennes sont prévues chez les FJKM jusqu'à vendredi, tandis que les catholiques reprendront les célébrations mercredi avec la messe chrismale. Cette cérémonie permet aux évêques et aux prêtres de consacrer le saint chrême, de bénir les huiles et de renouveler leurs promesses sacerdotales, suivies des célébrations du Jeudi, Vendredi et Samedi Saints.

La fête de Pâques, point culminant de la Semaine Sainte, verra les religieux et les pasteurs revêtir le blanc, couleur de la résurrection. Ils prêcheront sur la victoire et la résurrection du Christ, ainsi que le renouvellement de l'alliance de Dieu avec l'humanité. «C'est aussi l'occasion pour les chrétiens de renouveler leur alliance avec Dieu», affirme le pasteur Rakotomahandry.