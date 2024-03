Madagascar: Levée de fonds - Les partenaires se ruent pour soutenir les Barea

La Fédération Malgache de Football a organisé samedi une soirée de levée de fonds pour les Barea. La fête s'est déroulée au Centre de Conférence Internationale d'Ivato.

retrouvailles récréatives entre les parties prenantes. La grande famille du football malgache et ses partenaires se sont unis pour soutenir financièrement les Barea en vue de leurs prochaines échéances internationales de cette saison.

La Fédération Malgache de Football a organisé samedi la Soirée Barea, un événement de levée de fonds au Centre de Conférence Internationale d'Ivato. C'était une fête exceptionnelle qui a réuni les passionnés de la discipline, à commencer par les membres de l'équipe nationale A et son staff technique au grand complet, l'équipe dirigeante de la Fédération, les présidents de ligues et clubs, les dirigeants du CFEM, quelques représentants des délégations invitées au tournoi amical international, et surtout les partenaires, dont la Présidence de la République qui a pris en main les Barea A depuis la CAN 2019. Plus de quatre cents invités, en majorité des VVIP et VIP, ont honoré l'invitation de la Fédération à cette soirée. Les Barea et le staff ont débarqué en vedette sur les lieux à 20h15 et ont été accueillis aussitôt sur la scène, accompagnés de l'animation de l'artiste Shyn. S'enchaîne par la suite la séance photo officielle sur la scène.

Reconnaissance

Les Barea se sont installés, répartis dans les tables des invités. Ces derniers ont pu profiter de l'occasion pour faire des selfies avec les joueurs. « Les fonds collectés seront affectés aux dépenses de l'organisation du tournoi amical et aux besoins des Barea pour leurs prochaines échéances internationales », a précisé le président de la Fédération, Alfred Randriamanampisoa.

La soirée a été marquée par la remise de trophées des trois sponsors officiels de la Fédération et de ses vingt-et-un partenaires, ainsi que par la vente des maillots des Barea à 200 000 ariary et des ballons avec les autographes des Barea à 400 000 ariary.

Le showcase a repris après la série de discours, cette fois animé par Stéphanie. « Cette nouvelle conception a été inspirée des événements footballistiques tels que ceux organisés par la FIFA, en guise de reconnaissance de nos partenaires, des passionnés du football malgache et surtout du président de la République, notre premier partenaire », a souligné le patron du ballon rond malgache.

« La FIFA nous a recommandé d'organiser un tel événement en guise de levée de fonds, au lieu de nous contenter de ses subventions. Un autre événement du même genre, voire encore plus grandiose, est déjà prévu pour le mois de juin. Du 11 au 13 avril, le directeur administratif et financier de la FIFA viendra à Madagascar pour observer notre situation. Nous verrons après la levée de notre restriction budgétaire », a confié le numéro Un du football malgache.