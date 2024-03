Madagascar: Aviation civile - De nouvelles réglementations pour l'usage des drones

Le nombre croissant d'utilisateurs de drones dans la Grande île entraîne la mise en place prochaine de réglementations quant à leur utilisation.

Des modifications sont prévues concernant l'utilisation des drones dans l'espace aérien national, visant à garantir une utilisation responsable et sûre de ces appareils. L'Aviation Civile de Madagascar (ACM) prévoit d'établir un cadre juridique pour les utilisateurs de drones télécommandés. Dans un communiqué, l'ACM annonce l'adoption de la Réglementation Aéronautique de Madagascar (RAM) 10 000, une législation récemment adoptée qui régira les conditions d'exploitation et d'utilisation des drones. Cependant, ces règles ne seront pas mises en oeuvre du jour au lendemain ; leur application est prévue pour février 2025. Selon l'ACM, cette réglementation vise à promouvoir l'innovation tout en préservant la sécurité des opérations aériennes et la vie privée des citoyens.

Les drones sont omniprésents et jouent un rôle crucial dans de nombreux domaines. Toutefois, les opérateurs de drones doivent être conscients des règles qui s'appliquent, surtout pour les drones qui ne sont pas considérés comme des jouets. Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les exploitants devront se conformer à certaines exigences, notamment en s'identifiant auprès de l'Aviation Civile, à l'exception des drones assimilés à des jouets, de portée inférieure à cent mètres et d'une masse de moins de neuf cents grammes au décollage, comme le précise l'ACM. De plus, les pilotes de drones devront suivre une formation en télépilotage et obtenir les certifications nécessaires conformément aux normes à venir. Ils devront également respecter les restrictions de l'espace aérien local.

%

Situations d'urgence

Depuis au moins cinq ans, les drones occupent une place de plus en plus importante dans divers domaines, utilisés principalement par des entreprises et des particuliers. Leur utilisation est variée, allant de l'aide humanitaire aux événements privés, démontrant ainsi leur importance dans la vie quotidienne. Des entreprises locales fabriquent même des drones, notamment des drones cargos utilisés pour transporter des médicaments et du matériel médical dans les zones reculées lors de situations d'urgence telles que les cyclones ou la sécheresse dans le grand Sud. D'autres sociétés utilisent des drones pour la cartographie, la surveillance, ou même pour des tâches spécifiques telles que l'installation de câbles sur des stations de téléphérique en construction.