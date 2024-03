Sierra Leone: Une nouvelle approche pour prendre en charge les enfants atteints de tuberculose

communiqué de presse

Les équipes MSF travaillent depuis 2020 avec le ministère de la Santé de la Sierra Leone dans le cadre du Programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose. L'un des principaux objectifs est d'améliorer le diagnostic et le traitement de la tuberculose chez les enfants. Un enjeu de taille, car 96 % des enfants qui meurent de la tuberculose n'ont jamais reçu de traitement approprié.

« J'ai quitté mon village et j'ai amené mon fils ici parce qu'il était malade, explique Aruna, le père du petit Augustin, trois ans. Il perdait du poids et toussait beaucoup. Il transpirait toutes les nuits. Je devais me lever pour essuyer sa sueur. C'est mon plus jeune enfant. Cela me fait peur de le voir comme ça. »

Augustin a reçu un diagnostic de tuberculose (TB) à l'hôpital régional de Makeni, dans le district de Bombali en Sierra Leone, soutenu par MSF. Parallèlement au traitement contre la tuberculose, il reçoit du lait thérapeutique spécialement conçu pour traiter la malnutrition sévère.

Lorsque les enfants souffrent de malnutrition, leur système immunitaire est affaibli, ce qui les expose à un risque accru de développer la tuberculose. Cependant, le diagnostic de la tuberculose chez les plus jeunes est particulièrement difficile, car il peut être compliqué pour eux de produire les crachats qui sont utilisés pour effectuer les tests permettant le diagnostic. De plus, chez les enfants, plus souvent que chez les adultes, la tuberculose peut être localisée en dehors des poumons (tuberculose extra-pulmonaire), ce qui rend le diagnostic encore plus difficile.

%

En 2022, MSF a commencé à utiliser de nouveaux outils pour aider à diagnostiquer la tuberculose, conformément aux nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé. Celles-ci incluent l'utilisation des « algorithmes de décision » pour la mise sous traitement, avec le recours à des échantillons de selles pour des tests moléculaires ou des échantillons d'urine pour les enfants vivant avec le VIH. Les équipes MSF ont également mis en place un système efficace de transport des échantillons, afin de les acheminer depuis la douzaine de structures de santé où elles travaillent jusqu'au laboratoire de l'hôpital de Makeni.

« Nous avons traité une patiente de trois ans contre la tuberculose, mais une fois le traitement terminé, sa mère l'a ramenée car elle présentait à nouveau des symptômes, explique Umu Amara, infirmière MSF à l'hôpital de Makeni. Nous avons fait une analyse des selles et les résultats étaient toujours négatifs pour la tuberculose. Parce qu'elle présentait tous les signes de la tuberculose et qu'elle vivait avec le VIH, nous avons fait un test d'urine et les résultats se sont avérés positifs. »

Comme pour Augustin, un nombre alarmant d'enfants de moins de cinq ans traités contre la tuberculose souffrent de malnutrition sévère. L'équipe MSF du district de Bombali propose également des traitements contre la malnutrition dans le cadre de son programme de lutte contre la tuberculose pédiatrique.

Lorsque les patients viennent consulter dans l'une des structures de santé du district de Bombali, les progrès de leurs traitements sont vérifiés et leurs ordonnances de médicaments antituberculeux sont renouvelées. Les enfants malnutris reçoivent également des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Cela réduit le nombre de consultations auxquelles les patients doivent assister, ce qui est crucial pour ceux qui vivent dans des endroits isolés.

« En utilisant les nouveaux outils disponibles, en rapprochant le traitement des patients et en fournissant un soutien nutritionnel aux enfants malnutris, nous avons pu prendre en charge avec succès beaucoup plus de patients », explique le chef de l'équipe médicale MSF, Jobin Joseph. Le nombre de patients âgés de moins de 15 ans est en effet passé de seulement 31 en 2020 à 405 en 2023.