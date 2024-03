Burkina Faso: Persona Agency - L' agence qui professionnalise les influenceurs

Persona Agency veut révolutionner le secteur, encore embryonnaire, du marketing d'influence au Burkina. Cette jeune structure créée il y a deux ans propose une offre holistique incluant la gestion de carrière des influenceurs et une mise en contact de ces derniers avec les entreprises désireuses de profiter de leur fortes communautés en ligne pour promouvoir leurs produits.Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée le 22 mars 2024 à Ouagadougou, les premiers responsables de la structure ont présenté les nouveaux créateurs de contenu qui embarquent avec eux dans ce monde de « vues », de « likes », de « partages » et d'engagement.

Qu'on s'accorde ou pas sur le terme influenceur, parfois galvaudé, il existe bien sur les réseaux sociaux des hommes et des femmes qui, à travers les contenus spécifiques qu'ils publient ont réuni autour d'eux une importante communauté auprès de qui leurs paroles ou actions comptent. Persona Agency s'est faite un devoir de les repérer. Il ne s'agit pas, a d'emblée précisé le directeur administratif de l'agence, Maxime Ouédraogo, représentant le DG, de ceux qui doivent leur notoriété à des bad buzz, à leurs tenues qui laissent peu de place à l'imagination ou à leur propension à bouger lascivement leur « arrière-train » en mondovision. Les influenceurs de Persona Agency, une vingtaine pour le moment, sont des créateurs de contenus aux profils multiples qui vivent et partagent leur passion et des histoires authentiques. Ils évoluent dans plusieurs domaines tels le lifestyle, la beauté, la cuisine, le sport, a précisé l'administrateur de l'agence, Abdoul Rachida Dera.

On y retrouve par exemple Sara Rouamba, en dernière année de médecine et un étudiant qui utilise l'humour pour expliquer le droit. Tout a été pensé pour qu'en fonction de l'annonceur, l'agence puisse se tourner vers des créateurs de contenus dont le profil et la communauté sont mieux adaptés. Le tout étant que l'influenceur puisse incarner les valeurs d'une marque sans tricher. « Le marketing d'influence est devenu un pilier essentiel de nombreuses stratégies de marketing. Nous sommes fiers de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine, en connectant les marques avec les créateurs de contenus qui captivent les audiences à travers les plateformes numériques », s'est félicité Maxime Ouédraogo.

L' offre de Persona Agency inclue non seulement la gestion de carrière des créateurs, leurs formations, mais également un accompagnement personnalisé dans la création de contenu, ainsi qu'une gestion complète de campagnes de marketing d'influence. De la stratégie initiale à l'analyse des résultats, « nous nous engageons à fournir un service exceptionnel à chaque étape du processus », a indiqué le directeur administratif.

Pour les services qu'elle offre, Persona Agency ne fait pas payer les créateurs, elle se rémunère en prélevant une commission sur les contrats avec les annonceurs.

L' entreprise, ont également assuré les conférenciers du jour, intègre le cadre réglementaire de la publicité au Burkina dans ses actions.