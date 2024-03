Ghana: Golfe 1 Bè Afédomé-Kumasi, retour de l'ascenseur !

Les deux communes du Togo et du Ghana voisin, filent la parfaite solidarité. En témoigne la visite du mois de Juillet 2023 d'une délégation de la commune de Golfe 1, sanctionnée par une convention de partenariat, à laquelle vient répondre cette fois une délégation de la ville métropolitaine de Kumasi à Lomé et précisément dans le Golfe 1.

En séjour depuis Jeudi dans la commune de Golfe 1, cette délégation conduite par le président du Conseil municipal de Kumasi, Patrick Kwame Frimpong, a eu l'honneur de se voir élever au rang de membre d'honneur de la commune hôte et de prendre part à une session extraordinaire convoquée express.

« En juillet 2023, une forte délégation de la commune de Golfe 1 avait séjournée dans la ville métropolitaine de Kumasi, et au cours de ce séjour nous avons eu à signer une convention de partenariat gagnant-gagnant avec cette commune. Cette convention a eu plusieurs axes dont la promotion de l'enseignement supérieur, de l'économie locale et également le partage du savoir-faire de la gestion municipale, de la gestion de l'assainissement, et de l'environnement. Donc depuis hier, une délégation de Kumasi séjourne dans la commune de Golfe 1. Ceci, c'est pour témoigner de la solidarité de cette ville, à la commune de Golfe 1 », ainsi le Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, plantait le décor de cette visite qui a lieu dans la foulée de l'évènement Festival international Lomé Golfe 1 Talent, dans laquelle la commune de Bè Afédomé est bien impliquée.

Profitant du séjour de cette délégation, plusieurs sujets ont été discutés et des plusieurs activités sont menées et d'autres sont à faire avant la fin du séjour.

« Nous avons eu à discuter de comment nous allons très rapidement lettre en fonction la commission mixte paritaire pour mettre en chantier, les grands axes de cette convention. Au cours de ce séjour, ils ont participé également aux festivités du festival international, Lomé Golfe 1 Talent. On a organisé à leur endroit également un circuit touristique, et aujourd'hui nous avons eu à convoquer une session extraordinaire pour présenter comment fonctionne notre commune, comment fonctionne également le Conseil municipal de Golfe 1. Nous avons eu à honorer le président du Conseil municipal de Kumasi, en tant que membre d'honneur de notre commune. C'est une sorte de reconnaissance, puisque il y a de cela quelques mois, j'ai été aussi élevé au rang de membre d'honneur de cette commune », a commenté M. Gomado, sur tout ce qui est fait.

« Ce partenariat Sud-Sud que nous voulons vraiment renforcer, cela voudrait dire que de part et d'autres, les réalités des deux communes, plus ou moins on le maitrise. Que les partenariats Nord-Sud que nous courrons derrières. Les réalités de nos deux villes sont tellement similaires que nous osons croire que ça va nous rapporter beaucoup de choses. Le retour de l'ascenseur, c'est justifié », a aussi ajouté l'élu local, pour rassurer de ce que le rapprochement entre les deux partenaires est bien en marche.

A la suite de cette visite et des discussions eues, la grande question est de savoir que sera la suite. Et à cette question, Joseph Gomado et ses pairs ont la réponse. « Prochaine étape, c'est la mise en place de la commission mixte pour travailler sur les axes mis en exergue des axes par la convention », informe-t-on.

Bonne suite alors à cette convention pour le grand bonheur des administrés de la ville de Kumasi et aussi de la commune de Golfe 1 Bè Afédomé à Lomé.