Sénégal: Présidentielle 2024 - Un vote dans le calme

Le scrutin du 24 mars 2024, déroulant permettre d'élire le successeur du président Macky Sall, s'est globalement déroulé hier, dimanche, dans le calme. Les suffragants ont rempli leur devoir civique sans couacs majeurs, à l'exception du cas notable du département de Keur Massar, dernier du genre, où les électeurs se sont retrouvés avec des cartes estampillées département de Pikine (voir par ailleurs).

Les opérations de vote pour le scrutin présidentiel du 24 mars 2024 se sont déroulées sans grandes perturbations au Sénégal. Au lendemain d'une campagne électorale écourtée mais marquée par des oppositions frontales entre candidats, présageant d'une exacerbation de la tension politique lors dudit scrutin, les électeurs ont fait preuve de retenue et d'apaisement pour voter et élire leur 5e président de la République. A Dakar, les files de votants ont commencé à se former devant les centres de vote aux environs de 06 heures du matin.

Pour cause, la plupart des électeurs sont venus après la prière du matin pour voter tôt et rentrer chez eux, se reposer en cette période de Ramadan et de carême. Conséquence : un véritable rush a été constaté le matin, avec une forte mobilisation des jeunes et des femmes. Dans la plupart des bureaux de vote, les opérations ont commencé à 8 H 00 comme prévu.

97,7 % des bureaux ont ouverts à l'heure, selon la Commission électorale nationale autonome (Cena). Au total, 7. 371. 854 électeurs étaient appelés aux urnes hier, dimanche 24 mars 2024, pour une élection à laquelle le président sortant ne se représente pas. Près de 2.500 observateurs électoraux étaient accrédités pour suivre l'élection et superviser la régularité du scrutin dans 16.440 bureaux de vote répartis à travers le pays et dans la diaspora.