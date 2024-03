Afrique: Jeux africains / Bilan - Madagascar à la quinzième place

Le rideau est tombé sur la XIIIe édition des Jeux africains d'Accra. La XIVe édition aura lieu en Égypte en 2027.

L'objectif fixé au départ de figurer dans le top 10 des pays participants à la XIIIe édition des Jeux africains qui a eu lieu dans la capitale ghanéenne, Accra, du 8 au 23 mars n'a pas été atteint pour Madagascar. Le pays se trouve à la quinzième place avec un total de quinze médailles, dont quatre en or, quatre en argent et sept en bronze.

L'haltérophilie a sauvé l'honneur de Madagascar en totalisant sept médailles, dont trois en or, une en argent et trois en bronze. Grâce à l'expérimenté Eric Herman Andriantsitohaina qui a évolué dans la catégorie des moins de 55 kg, il a remporté les trois premières médailles d'or et a placé Madagascar à la sixième place du classement provisoire après trois jours de compétition. À côté d'Eric Herman Andriantsitohaina, trois autres athlètes ont apporté leur contribution: Zo Lalainarinirina Ny Hasina a remporté une médaille d'argent et deux de bronze, et Fabia Tiavina Andriamintantsoa a gagné 3 médailles de bronze.

Laura Rasoanaivo, la judokate du JC Saint-Michel, continue de briller sur la scène internationale. Après avoir réalisé un parcours sans faute en enregistrant trois victoires en autant de combats, Laura Aina Razafy Rasoanaivo de son vrai nom a gagné une médaille d'or avec une de bronze de Natacha Razafindrakalo pour le clan malgache.

Numéro un mondiale des juniors dans la catégorie des -70 kg, elle a dernièrement arraché le métal précieux lors des Jeux de la Francophonie et des Jeux des Îles, en plus des titres de championne d'Afrique des seniors et juniors de la saison 2023, sans parler des nombreux sacres en Open d'Afrique. En quête du ticket olympique, Laura est sur la bonne voie et nous lui souhaitons le meilleur. Le jeu d'échecs, avec la particip ation du maître international Fy Rakotomaharo, a obtenu une médaille d'argent en blitz individuel et une de bronze par équipe mixte avec Aina Mahasambatra Tsinjoniavo, ajoutant ainsi une médaille de bronze de plus pour Madagascar.

Le rugby à VII féminin, grâce aux Ladies Makis, a remporté une médaille d'argent. Le karaté, avec seulement deux athlètes, a gagné une médaille de bronze en kumité par l'intermédiaire de Fenosoa Rakotobe. Le tennis de table, avec la participation de Fabio Rakotoarimanana et Mamy Setra Rakotoarisoa, a également remporté une médaille de bronze. Enfin, l'athlétisme, qui a envoyé quatre athlètes féminines, a remporté une médaille d'argent grâce à la star malgache du 100m haies Sidonie Fiadanantsoa.

L'absence de Rosina Randafiarison (49 kg) et Tojo Andriantsitohaina (73 kg), tous deux médaillables en haltérophilie, a laissé un vide pour Madagascar, car avec eux deux, six médailles d'or seraient tombées dans l'escarcelle malgache. Motivés par d'autres ambitions visant les J.O. de Paris 2024, ils ont choisi de faire l'impasse sur les Jeux africains d'Accra. Le prochain rendez-vous sera à la XIVe édition des Jeux africains en 2027 en Égypte. Le pays des pharaons prévoit de faire participer 31 disciplines des J.O dans l'ambition de présenter sa candidature pour les J.O. de 2036.