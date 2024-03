Madagascar: Festival Holi - L'Inde fête le début du printemps

Alors que l'hiver tire à sa fin, marquant l'avènement du printemps, les Indiens à Madagascar se rassemblent pour célébrer le Festival Holi, également connu sous le nom de Festival du printemps ou Festival des couleurs. Cette année, la célébration a eu lieu à la Résidence de l'ambassadeur de l'Inde, Bandaru Wilsonbabu, à Analamahitsy, le samedi 23 mars, avec une ambiance joyeuse et colorée, agrémentée de danses indiennes et de la présence des autorités locales.

« Le Holi, véritable symbole de joie et de vivacité, est l'une des fêtes les plus festives et colorées de l'Inde. C'est un moment où les gens se réunissent pour célébrer la victoire du bien sur le mal, accueillir le printemps naissant et renforcer les liens communautaires. Cette célébration, en tant que moment de pur bonheur, renforce ainsi les liens culturels entre Madagascar et l'Inde », souligne l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Bandaru Wilsonbabu. "Le Holi est déjà célébré à Madagascar depuis des années", ajoute-t-il. En effet, le Festival Holi transcende les frontières et unit les coeurs à travers ses éclats de couleurs vives. Il incarne la renaissance de la nature et l'esprit de camaraderie entre les gens. Ainsi, en associant l'idée que «le printemps s'installe chez les Indiens lors du Festival Holi», qui exprime la symbiose entre cette célébration et l'arrivée de la saison printanière, durant laquelle les Indiens partagent avec enthousiasme leur joie en utilisant les couleurs vibrantes de Holi.»