Madagascar: Attaque en Russie - Les ressortissants malgaches épargnés du drame de Moscou

Rien n'est à craindre pour les Malgaches résidant à Moscou après l'attentat du 22 mars. C'est l'information du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade de Madagascar en Russie. «Tous les ressortissants malgaches inscrits sur le registre consulaire à Moscou sont indemnes et hors de danger», a publié le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué ce week-end. Les informations proviennent de la discussion entre le ministère et l'ambassade de Madagascar à Moscou. Dans le communiqué, le ministère des Affaires étrangères condamne avec fermeté l'attaque terroriste contre des civils, qualifiant cette attaque d'atteinte flagrante aux droits de l'Homme et de menace pour la paix et la sécurité nationale. Le ministère, au nom du peuple malgache, se dit solidaire avec la Russie et présente ses condoléances aux familles des victimes.

Responsabilité

Pour rappel, le 22 mars dernier, des hommes armés ont pris d'assaut une salle de concert «Crocus City Hall» de la capitale de la Russie. Les théories fusent actuellement sur les responsables de l'attentat. Pour le président russe, Vladimir Poutine, les Ukrainiens sont impliqués dans l'affaire, malgré la revendication du groupe État islamique pour cet événement funeste. De leur côté, les Américains nient toute implication de l'Ukraine dans l'affaire. Des possibles actes de représailles pourraient suivre cette attaque, même si les assaillants ont déjà été appréhendés. Les Ukrainiens craignent les possibles ripostes russes.

Hier, la Russie a observé une journée de deuil en hommage aux victimes. Selon les informations d'hier soir, le nombre de victimes s'élève à cent trente-sept, dont trois enfants. L'identification des victimes est toujours en cours, et une soixantaine d'entre elles ont déjà été identifiées par leurs proches. Avec la Russie qui accuse une implication ukrainienne, il est certain que cet attentat aura un impact sur la suite du conflit impliquant les deux pays.