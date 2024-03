Madagascar: Rugby - Un tournoi des partenaires organisé à Sabotsy Namehana

Fondée en 2009, l'association « les Enfants de l'Ovale », ou EDO, a organisé samedi dernier, dans son siège à Sabotsy Namehana, un tournoi de rugby dédié aux partenaires. Trois disciplines ont été jouées pour la première fois pour resserrer les liens entre l'association et ses partenaires, un tournoi baptisé RDK (Rugby, Danse, Kabary).

Dès le matin du samedi, les enfants âgés de 8 à 15 ans étaient en effervescence en attendant le début du tournoi. Mais pour la première fois, ils n'étaient que des spectateurs pour admirer la démonstration de chaque équipe issue des six partenaires présents, à savoir Société Générale, Materauto, Logistique Pétrolière, Total Énergies, le Groupe Pacom avec Coreali ainsi que l'EDO.

Le tournoi de rugby à 6, qui se joue en équipe mixte en 2x7 minutes, a ouvert les hostilités durant la matinée. Les participants ont enchaîné avec la danse et le Kabary après le repas. Pour le Kabary, les thèmes proposés par l'organisateur, tirés au sort, sont axés sur le respect, la solidarité, l'engagement et le dépassement de soi. L'humour, l'aisance et la créativité de l'équipe à travers le porte-parole ont été notés. Pour terminer, la danse qui a reçu l'ovation de tous se joue en trois parties : le rock, la salsa et la chorégraphie.

Après le total de points, Coreali Pacom a remporté le premier prix et l'équipe de l'EDO 1 s'est attribué le deuxième prix.

Soutenir l'initiative

Pour Michèle Rahajarizafy, enseignante et membre du comité au sein de l'association EDO, elle a expliqué que « la première édition a été une réussite. Elle a été organisée dans le but de resserrer le lien entre l'association et les partenaires. C'est une journée de récréation et d'échanges, une sorte de team building à laquelle tout le monde a trouvé son compte. On espère qu'il y aura une deuxième édition ».

Quant à Frédéric Schaffner, PDG de Materauto, qui est l'un des partenaires de l'EDO, il a parlé de deux objectifs qui le poussent à intervenir au sein de l'association : « soutenir une initiative qui permet aux enfants de bien grandir, d'acquérir à la fois des compétences, du savoir-faire et du savoir-être, et passer un bon moment avec les membres et collègues de l'entreprise ».

L'association « les Enfants de l'Ovale » accueille trois cents enfants de 8 à 15 ans, issus de milieux défavorisés, répartis dans trois centres : Sabotsy Namehana, Lazaina et Anosiarivo. L'association a pour objectif d'enseigner le rugby, de leur offrir une éducation complète qui les aidera à s'épanouir malgré les défis auxquels ils sont confrontés.