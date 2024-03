Madagascar: Fête Pascale - La foi chrétienne, fondée sur la résurrection de Jésus

« À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté », tel est le message du Pape François pour le Carême 2024. Le souverain pontife souligne que le Carême est un temps dédié à la conversion et à la libération de tous les péchés. Il appelle à résister aux diverses tentations pour trouver le chemin vers Dieu. Cette année, le Carême a débuté le Mercredi des Cendres, le 14 février, et se terminera le Vendredi Saint, le 29 mars.

«La résurrection du Christ est la base de notre foi», affirme le Père Simon Rabemaharavo, S.J., de la Compagnie de Jésus. Le terme «Carême» provient du mot italien «quaresima», qui signifie quarante. C'est une période de quarante jours durant laquelle les fidèles se préparent pour Pâques, un nombre chargé de significations dans l'histoire biblique.

«En réalité, il y avait une Pâques avant, celle des Juifs. Historiquement, les Israélites ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans. Dieu les a libérés du joug du Pharaon. Pendant 40 ans, le peuple israélien a traversé le désert pour atteindre la Terre Promise. Leur périple est un reflet du Carême que Jésus a observé dans le désert avant sa mission. La Pâque juive commémore la libération du peuple israélien, et les Pâques chrétiennes, c'est Jésus lui-même qui s'est offert en sacrifice pour sauver le monde et libérer l'humanité du péché», note le Père Simon Rabemaharavo, S.J.

%

Les croyants s'efforcent de vivre pleinement le Carême et Pâques, à travers le jeûne, l'aide aux pauvres, et d'autres pratiques. «Honnêtement, je n'ai pas suivi ces observances. La situation est difficile à tous égards. J'ai tenté de faire le bien autour de moi et d'éviter le péché. La vie est dure, donc je vais célébrer Pâques de manière très modeste», raconte Antsa Heriniaina Rakotonirina, fidèle de l'Ecar Saint Louis de Gonzague à Iavoloha.

Pour Pâques 2024, le thème est « Jésus est ressuscité d'entre les morts ». Malgré les défis de la vie, les pratiquants trouvent toujours le moyen de célébrer Pâques et d'observer certaines traditions. «Cette année, je n'ai pas pu me concentrer sur le Carême à cause de divers événements. Je n'ai pas jeûné mais j'ai prié constamment. Avec ma partenaire, nous prévoyons d'aller à l'église pendant la Semaine Sainte pour mieux nous préparer à Pâques. Spirituellement, c'est ce qui compte le plus, car Pâques est pour moi une victoire à tous les niveaux. Je crois fermement que nous remporterons toutes ces victoires, car Jésus a vaincu la mort et le mal du monde», souligne Vonjinirina Herinantenaina Elie, pratiquant de la foi à l'Ecar Saint Louis de Gonzague à Iavoloha. Pâques est une célébration de la foi car le Jésus que les chrétiens suivent est un Jésus vivant.

La Semaine Sainte débute avec le dimanche des Rameaux. Toutefois, le moment le plus significatif est la célébration du Triduum Pascal.

Jeudi Saint : On célèbre et commémore l'institution de l'Eucharistie. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, acte symbolisant l'amour divin pour l'humanité. Lors du Jeudi Saint, une mise en scène est organisée où le prêtre représente Jésus et douze hommes, choisis pour leur bonne conduite, incarnent les apôtres.

Vendredi Saint : Jésus a sacrifié sa vie pour l'humanité. « Donner sa vie pour ceux qu'on aime est la plus grande preuve d'amour ». Les fidèles se rassemblent à l'église pour veiller en compagnie de Jésus.

Samedi Saint : Jésus est ressuscité, affirmant ainsi le fondement de la foi chrétienne.

Dimanche de Pâques : C'est la célébration solennelle de la Résurrection de Jésus.