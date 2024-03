Madagascar: Tennis de table - Le Japonais Sakamoto en mission à Madagascar

Le bénévole de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), Takuya Sakamoto, est en mission à Madagascar pour une durée de deux ans. Le technicien et pongiste japonais travaille en étroite collaboration avec la Fédération malgache de tennis de table dans le but de rehausser le niveau des pongistes de la Grande île et surtout des membres de l'équipe nationale. « Ce projet se réalise grâce à la validation de nos dossiers soumis auprès de la Jica, comme l'ont déjà fait et bénéficié le rugby et le judo », explique le Directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa.

La première séance d'entraînement avec le technicien japonais s'est tenue samedi au complexe sportif de l'Assurance Aro à Ankadimbahoaka. « Je vais d'abord observer les joueurs et leur niveau respectif pour voir ce que je pourrais faire plus tard. L'objectif est d'améliorer le niveau de l'équipe nationale et aussi d'enseigner les débutants », souligne le bénévole japonais. « En collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous envisageons de relancer le système sport-études dédié aux moins de 17 ans, à commencer d'abord par Analamanga puis dans les autres régions », indique le DTN. « Et à long terme, le bénévole japonais prendra en main, avec la Direction technique nationale, l'équipe nationale dans la préparation des prochaines compétitions internationales, entre autres le championnat d'Afrique de l'Est, du 22 au 25 avril, puis les Jeux de l'Acnoa en mai », a ajouté Tahiry Rakotoarisoa.