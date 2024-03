Afrique: Le Fonds de Fonds ANAVA investit 4 Millions d'Euros dans Janngo Capital Startup Fund

Tunis — Le fonds de fonds ANAVA a annoncé, lundi, son engagement à investir 4 millions d'euros dans Janngo Capital Startup Fund (JCSF), le plus grand fonds égalitaire dédié à la technologie en Afrique, et le second véhicule d'investissement de Janngo Capital Partners.

Avec une taille cible à 60 millions d'euros, le fond géré par "Smart Capital" investira au sein d'environ vingt-cinq startups technologiques en phase d'amorçage en Afrique francophone, dont la Tunisie, qui facilitent l'accès des consommateurs africains à des biens et services essentiels, permettent aux entreprises africaines d'améliorer leur accès au marché et au capital, et contribuent à la création d'emplois durables à grande échelle, en mettant particulièrement l'accent sur les femmes et les jeunes.

Financé par la Banque Mondiale, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la Banque Allemande de Développement (KFW), le fonds est soutenu par des investisseurs de premier plan tels que la Banque Européenne d'Investissement (BEI), la Banque Africaine de Développement (BAD) et Proparco, et par un mécanisme de first loss de 10 millions d'euros, financé par la Commission Européenne dans le cadre de l'initiative Boost Africa, indique Smart Capital qui gère ce fonds dans un communiqué publié lundi.

"C'est le premier investissement d'ANAVA dans un fonds panafricain, qui aidera les startups tunisiennes à élargir leur marché et leur présence dans une Afrique en pleine croissance, et qui permettra à ANAVA de tisser des alliances avec d'autres acteurs mondiaux sur le continent", a déclaré Alaya Bettaieb, Directeur Général de Smart Capital, une société agréée par le Conseil du Marché Financier (CMF), mandatée par l'État Tunisien pour déployer son programme national, Startup Tunisia.

Une prise de participation supplémentaire de 4 millions au sein de Janngo Capital Startup Fund réalisée par Smart Capital permettra d'augmenter le financement destiné aux startups technologiques innovantes en Afrique, en particulier dans les pays francophones et les entreprises fondées par des femmes", a souligné, pour sa part, Fatoumata Bâ, fondatrice et présidente Exécutive de Janngo Capital.

"Cet engagement contribue directement à investir au sein de startups de premier plan en phase d'amorçage et à libérer un potentiel de croissance massif et un impact économique, social et environnemental positif en Tunisie et au-delà."

ANAVA est le premier fonds de fonds en Tunisie libellé en Euros. C'est l'un des piliers clés de l'initiative nationale "Startup Tunisia", qui ambitionne de faire de la Tunisie un hub de l'innovation et des Startups à la croisée de la Méditerranée, de la région MENA et de l'Afrique.

D'une première taille cible de 100 millions d'euros, avec un premier closing de 40 millions d'euros souscrits par la CDC, à travers un prêt de la Banque mondiale et 20 millions d'euros souscrits par la KFW, le fonds de fonds veille à donner la possibilité aux fonds sous-jacents d'investir en

Tunisie et aussi à l'étranger, leurs permettant de faire face à leurs besoins de financement et d'internationalisation.

Le fonds est géré par Smart Capital, une société agréée par le Conseil du Marché Financier (CMF), mandatée par l'État Tunisien pour déployer son programme national, Startup Tunisia.